Everton Ribeiro e Vitinho desfalcam o Flamengo contra o Emelec na Libertadores

Vitinho se lesionou contra o Corinthians e Everton Ribeiro sentiu o pé esquerdo no dia anterior da partida contra o Timão

O terá dois desfalques de peso para o primeiro jogo das oitavas de final da da América contra o . Trata-se de Éverton Ribeiro e Vitinho. Os dois jogadores tiveram lesões detectadas e não jogarão na quarta-feira (24) contra a equipe equatoriana.

Éverton Ribeiro sentiu o pé esquerdo no treinamento do sábado (20) e exames detectaram uma lesão no osso do pé, de acordo com o comunicado oficial do clube. Já Vitinho sofreu algumas entradas fortes no empate do Fla contra o Corinthians e deixou o campo com uma lesão no ligamento do joelho. Ambos os jogadores foram de direto para o Rio de Janeiro para dar continuidade ao tratamento médico.

O lateral-direito João Lucas foi incorporado ao elenco e estará com o grupo na partida eliminatória no . Dessa forma, o Fla chega a Guayaquil com três laterais-direitos no grupo.

Vale lembrar que De Arrascaeta também está lesionado e deve ficar fora de combate por pelo menos mais três semanas.

É bastante difícil que ambos estejam prontos para o enfrentamento contra o Emelec, pelas oitavas de final da Libertadores. A primeira partida acontece nessa quarta-feira (24), às 21h30 (de Brasília), no estádio George Capwell, em Guayaquil. O duelo de volta ocorre uma semana depois no Maracanã.