Convocado, Everton Ribeiro agradece psicóloga e Flamengo por vaga na seleção na Copa do Mundo

O meio-campista é um dos dois rubro-negros na lista de 26 de Tite

Foi rodeado de amigos e familiares que Everton Ribeiro recebeu a notícia de sua primeira convocação para defender a seleção brasileira em uma Copa do Mundo. O meio-campista do Flamengo é um dos 26 nomes presentes na lista do técnico Tite, dos jogadores que vão viajar para defender o Brasil no Qatar.

O Flamengo teve dois jogadores convocados para representar a seleção brasileira no Mundial: o atacante Pedro, que aproveitou para pedir sua namorada em casamento, e Everton Ribeiro, que superou momentos difíceis para alcançar "seu sonho de infância". "A realização de um sonho, poder viver uma Copa do Mundo, desde criancinha assistindo meus ídolos, os craques, e agora poder viver isso pessoalmente".

É inegável que Everton Ribeiro é um jogador de alto nível, mas como todo mundo, ele teve seus momentos de altos e baixos e, para desespero de alguns, um dos períodos "ruins" foi bem no ano de uma Copa do Mundo. E, para lidar com as críticas, o meio-campista contou muito com a Dra. Tânia, psicóloga do Flamengo, que ganhou até agradecimentos do jogador sobre a convocação.

"Eu passei por momentos difíceis aqui no Flamengo, então procurei a psicóloga, a Tânia, ela me ajudou bastante, me fez ver o que era bom pra mim e o que não era, focar no que eu pensava ser o certo. Isso me ajudou muito, poder deixar um pouquinho de lado as críticas, isso afeta todo mundo, mesmo sendo experiente, tendo vivido e sido campeão várias vezes, acaba afetando bastante, então ela me ajudou muito nessa parte psicológica", disse o meio-campista em entrevista à Fla TV, após a convocação.

E, a psicóloga não foi a única "flamenguista" a receber agradecimentos do Everton em relação à convocação. Junto da família, dos amigos, e de Deus, torcida, jogadores e comissão técnica do Flamengo, bem como o próprio clube, foram citados inúmeras vezes nas falas dos jogadores após o anúncio de Tite. "Agradecer à Nação, ao Flamengo, por me darem essa estrutura, por me darem o apoio para eu poder chegar na seleção", começou.

"Minha equipe, meus parceiros, meu amigos de clube fazem parte dessa convocação também, eles me ajudam diariamente. Comissão, jogadores, sintam se agradecidos por essa minha convocação", continuou Everton, que revelou ter voltado ao Flamengo imaginando que a grandeza do clube o ajudaria na busca por uma vaga na seleção brasileira.

"A minha volta para o Flamengo também foi um passo pensado. Quando apareceu a proposta, o nome Flamengo, que me queria, eu esqueci de tudo e falei "tenho que voltar porque é o Flamengo que me quer", e sabia que se eu fosse bem ia abrir as portas da seleção brasileira novamente, então isso me motivou muito", falou. "O Flamengo impulsiona muito a probabilidade de chegar à seleção brasileira", completou.

Everton Ribeiro já disputou 21 jogos com a camisa da seleção brasileira, sendo a primeira delas em setembro de 2014, sendo a maioria delas neste ciclo - foram 15 partidas desde 2020. Neste período entrou em campo em amistosos, Copa América e Eliminatórias para a Copa do Mundo, e marcou três gols.