Everton Felipe vai deixar o Cruzeiro para voltar ao São Paulo? Entenda

O clube paulista entrou com uma ação pedindo a volta do jogador

Mais um probelma a vista para o Cruzeiro, o acionou a Câmara Nacional de Resolução de Disputas (CNRD) da CBF, pedindo a volta de Felipe, emprestado aos mineiros desde o início do ano. O clube paulista alega que a não está ajudando a pagar os R$ 130 mil referentes ao salário do jogador, que tem contrato com time celeste até o final da temporada.

Depois de duas notificações sem resposta enviadas ao clube mineiro, o São Paulo resolveu entrar na CBF pedindo a ativação da cláusula de retorno, no entanto, o diz entender que o salário de responsabilidade integral do Tricolor e que eles só devem reembolsar os valores mais tarde, ao fim do período de empréstimo.

Sem que a ação tenha avançado na CNRD, o jurídico cruzeirense tenta conversar com o São Paulo, uma vez que não vê sentido para que tenha sido aberto um caso na entidade máxima do futebol brasileiro. Assim, a Raposa adota uma postura combativa e espera conseguir se acertar com os paulista antes de apresentar uma defesa à CNRD.

O Tricolor, porém, diz que tentou conversar antes, mas não obteve sucesso, considerando que viu intransigência na postura dos mineiros. E, mesmo que a rescisão unilateral do contrato, o São Paulo pretende cobrar pelos valores não pagos pela Raposa, uma vez que foram estabelecidos no acordo de empréstimo.

Além de enxergar um descumprimento no contrato, o São Paulo também tem outros interessados na contratação do meia de 22 anos, o que considera mais vantajoso, depois de ter sido procurado.

Então, mesmo que volta ao São Paulo, Felipe não deve ficar no clube pelo qual tem contrato até 2022. Segundo o Uol, um outro clube brasileiro já demonstrou interesse no atleta, e o Tricolor gostou dos moldes contratuais.

Desde que chegou ao time do Morumbi, em 2018, o meia não conseguiu se formar e acabou emprestado duas vezes, para o -PR e, depois, para o Cruzeiro.