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Everton e Crystal Palace, da Premier League, ganharam um importante impulso no mercado de transferências antes da janela de inverno: o Lecce, da Itália, está disposto a ouvir propostas pelo cobiçado zagueiro Tiago Gabriel. Apesar de ter contrato com o defensor de 21 anos até 2030, o clube da Série A aceita autorizar sua saída no próximo ano.

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Clube italiano abre as portas para ofertas em janeiro

Segundo o Football Insider, o Lecce decidiu que está “pronto” para negociar o zagueiro português e vai vendê-lo a quem fizer a “maior oferta” quando a janela de transferências de janeiro abrir. Everton e Crystal Palace acompanham de perto o jovem, assim como vários dos principais clubes italianos, após sua campanha de destaque na temporada passada. O técnico do Everton, David Moyes, quer contratá-lo, apesar de já contar com boas opções para a zaga.

Promessa portuguesa vive ascensão rápida

Embora a contratação de um novo zagueiro não seja uma prioridade urgente para o Everton em janeiro, os responsáveis pelas contratações veem Gabriel como um talento de futuro promissor e estão prontos para agir, já que o Lecce reconhece que não poderá mantê-lo a longo prazo.

Ainda na temporada 2024-25, o defensor atuava pelo time B do Estrela da Amadora, em seu país natal, Portugal, antes de rapidamente se tornar peça fundamental da equipe principal do clube italiano.

Ele ficou fora da escalação titular em apenas duas partidas da Serie A na temporada passada, quando o Lecce escapou por pouco do rebaixamento para a segunda divisão. Nesta temporada, já marcou dois gols e deu uma assistência em seis jogos como titular no campeonato.

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Reforços para o ataque seguem como prioridade urgente

Enquanto o Everton avalia a contratação de um zagueiro, Keith Wyness, ex-diretor executivo do clube, disse ao mesmo veículo na terça-feira que trazer um atacante em janeiro é muito mais urgente, depois de não conseguir fechar a contratação de Folarin Balogun no fim da janela de transferências do meio do ano.

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Com a negociação frustrada, o francês Thierno Barry é o único centroavante do elenco principal à disposição de Moyes nesta temporada.

Embora o técnico tenha dosado a utilização do atacante até agora, ele não dispõe de outras opções para a posição. Wyness acredita que a falta de contratação de outro atacante no meio do ano já custou “seis pontos” ao Everton na tabela da Premier League.

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Interessados enfrentarão forte concorrência em janeiro

Contratar Gabriel no início do ano não será simples para o Everton, diante do interesse do Crystal Palace e de grandes clubes da Serie A. Enquanto isso, Moyes terá de enfrentar uma sequência exigente de jogos no outono e no período festivo com poucas opções no ataque, antes que reforços possam chegar. A forma como o Everton dividirá seu orçamento de janeiro entre um centroavante necessário e um zagueiro visto como aposta de longo prazo definirá sua próxima janela de transferências.