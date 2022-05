Everton-CHI x São Paulo: escalação, desfalques e mais do jogo da Copa Sul-Americana 2022

A bola vai rolar nesta quinta-feira (5) para Everton-CHI x São Paulo, válido pela quarta rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana, a partir das 19h15 (de Brasília), no Estádio Sausalito. É o segundo duelo entre as equipes em 2022, 20 dias após o último encontro entre os rivais, válido pela segunda rodada do torneio. Na ocasião, o Tricolor venceu em casa por 2 a 0, com gols de Arboleda e Talles Costa.

Depois de vencer o Santos por 2 a 1, pela última rodada do Brasileirão, o São Paulo busca manter o aproveitamento de 100% na Sul-Americana. No momento, é o líder isolado do Grupo D, com nove pontos, enquanto o time chileno aparece na segunda posição, com quatro.

Confira as informações da partida a seguir!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Assim como na segunda rodada, quando venceu o Everton por 2 a 0, o São Paulo entrará novamente em casa com o time reserva, já visando o jogo contra o Fortaleza, domingo (8).

Apesar de não ter revelado a escalação, o técnico Rogério Ceni optou por deixar boa parte de seus principais jogadores no Brasil.

Do outro lado, o Everton-CHI, que precisa vencer para seguir sonhando com a classificação, teve a semana livre para se preparar. Assim, o técnico Francisco Meneghini terá força máxima para o confronto.

Possível escalação do São Paulo: Thiago Couto (Jandrei); Igor Vinicius, Miranda, Léo e Reinaldo; Luan (Pablo Maia), Gabriel, Talles Costa e Patrick; Rigoni e Luciano.

Possível escalação do Everton-CHI: Fernando De Paul, Christopher Medina, Julio Barroso, Diego Oyarzún e Alex Ibacache; Rodrigo Echeverría, César Valenzuela, Álvaro Madrid e Benjamin Berrios; Juan Cuevas e Lucas Di Yorio.

DESFALQUES

SÃO PAULO:

Gabriel Sara, Thiago Volpi, Nikão: lesionados

EVERTON-CHI:

sem desfalques

ARBITRAGEM

Árbitro: Fernando Rapallini - ARG

Assistentes: Diego Bonfa e Ezequiel Brailosky - ARG

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre Everton-CHI e São Paulo será transmitido ao vivo pela Conmebol TV, na TV fechada, nesta quinta-feira (5). A GOAL também leva até você os principais lances da partida em tempo real.