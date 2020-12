Everton x Chelsea: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Embalado na temporada, o visita o neste sábado (12), às 17h (de Brasília), pela 12ª rodada, de olho na liderança da Premier League. A partida será transmitida ao vivo pelo canal Fox Sports, na TV fechada. Na Goal, você acompanha o minuto a minuto em tempo real.

A partida será transmitida pelo canal Fox Sports, na TV fechada.

Classificado às oitavas de final da Champions League e de olho na liderança do Campeonato Inglês, o Chelsea deve entrar em campo com Giroud, como titular, embora Tammy Abraham possa aparecer entre os 11.

Hakim Ziyech e Callum Hudson-Odoi estão lesionados, mas existem outras opções, incluindo Christian Pulisic e Timo Werner.

Já o Everton busca reencontrar o caminho da vitória, após dois jogos (derrota e empate).

A equipe segue sem contar com Lucas Digne e Seamus Coleman.

Kova scored his first @PremierLeague goal when we faced Everton last season! 🙌#EVECHE pic.twitter.com/bkvNB7yKD4