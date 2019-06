Everton Cebolinha, Gatito... confira os destaques do futebol brasileiro na Copa América

Treze jogadores que atuam no Brasileirão foram convocados e, alguns deles brilharam pelos seus países

Apesar da ser no , os amantes do futebol têm acompanhado não apenas o desempenho da Seleção, mas também os gringos que atuam no Brasileirão e que têm roubado a cena durante a competição continental.

A Goal listou quais, dos 13 jogadores convocados que atuam no futebol brasileiro, são os destaques na Copa América. Confira:

EVERTON - BRASIL



(Foto: Getty Images)

Com dois gols na Copa América, Cebolinha, do , é um dos destaques não apenas do futebol brasileiro na Copa América, mas também na própria campanha da Seleção. Ousado, o atacante fez a diferença para a Canarinho na primeira fase da competição e, inclusive, foi eleito o melhor jogador da partida na goleada por 5 a 0 sobre o .

- números na :

PAOLO GUERRERO - PERU



(Foto: Wagner Meier/Getty Images)

Um dos líderes do elenco peruano, Paolo Guerrero, do , foi eleito duas vezes o homem do jogo: no empate com a , e na vitória sobre a (3 a 1), com direito a um gol e assistência em duelo que marcou seu retorno ao Maracanã.

Guerrero - números na Copa América 2019:

GATITO FERNANDEZ - PARAGUAI



(Foto: Getty Images)

O goleiro do também é titular na seleção do e ambéem foi mais um a ser premiado com o trofeu de melhor do jogo após as atuações seguras debaixo das traves nos empates com o Qatar e a , de Lionel Messi. Gatito não conseguiu evitar a derrota paraguaia para a , mas se não fossem suas intervenções, o placar poderia ter sido mais elástico.

Gatito - números na Copa América 2019:

GUSTAVO GÓMEZ - PARAGUAI



(Foto: Getty Images)

O zagueiro do tem sido o defensor mais regular na defesa Paraguaia. Além disso, tem levado perigo nas bolas aéreas no ataque.

Gómez - números na Copa América 2019:

GUSTAVO CUÉLLAR - COLÔMBIA



(Foto: Getty Images)

O volante do não é titular na seleção da Colômbia, mas foi o responsável por marcar o gol da vitória contra o Paraguai na última rodada da primeira fase, que garantiu a classificação Cafetera na liderança do grupo B, com 100% de aproveitamento.

Cuéllar - números na Copa América 2019:

GIORGIAN DE ARRASCAETA - URUGUAI



(Foto: Getty Images)

Assim como seu companheiro de Flamengo, mas na seleção Uruguaia, De Arrascata não é a primeira opção de Óscar Tabarez para compor o meio de campo da Celeste. No entanto, o meia entrou durante o empate com o e foi titular de uma equipe "mista" escalada para enfrentar o e soube aproveitar as oportunidades. O jogador levou perigo em suas cobranças com a bola parada, além dos arremates de fora da área.

Arrascaeta - números na Copa América 2019: