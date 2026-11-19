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O Everton surgiu como um dos clubes da Premier League mais ativos na busca pelo ponta Samuel Lino, do Flamengo, antes da janela de transferências de janeiro. O jogador de 26 anos, que defende a seleção brasileira, é avaliado por seu clube em até £25 milhões. Aston Villa, Roma e Paris Saint-Germain também acompanham sua situação.

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Everton busca reforçar as opções no ataque

Segundo o TEAMtalk, o Everton acompanha de perto o ex-jogador de Atlético de Madrid e Valencia, que atua pelos lados do campo, enquanto David Moyes busca ampliar suas opções ofensivas neste inverno. Embora a maior carência do Everton esteja no centro do ataque, com Thierno Barry como seu único centroavante do elenco principal no momento, Moyes também considera a chegada de um jogador de qualidade para atuar pela ponta. Lino, portanto, surgiu como um alvo viável para o clube de Merseyside.

Boa temporada reacende interesse europeu

O jogador, que disputou quatro partidas pela seleção brasileira , tem se destacado desde que voltou ao seu país, consolidando-se como um dos atletas mais influentes do Flamengo sob o comando do técnico Leonardo Jardim. Em 33 partidas pelo campeonato nesta temporada, o atacante que atua pelo lado esquerdo somou 19 gols e assistências, mostrando sua capacidade tanto de criar chances quanto de finalizá-las.

Sua velocidade, as arrancadas em direção ao gol e a eficiência nas jogadas decisivas o fizeram recuperar a boa forma que, originalmente, lhe rendeu uma transferência para o futebol europeu. Enquanto o interesse do Everton cresce antes da janela de transferências do meio da temporada, a reportagem afirma que o Aston Villa, rival da Premier League, também acompanha o ponta de perto e pode tentar contratá-lo em janeiro como uma forma de reforçar seu ataque em quantidade e qualidade sem gastar tanto.

Gigantes italianos lideram disputa na Europa

A concorrência de clubes do restante da Europa também é intensa. Segundo o veículo, Roma, Juventus e Napoli, trio da Serie A, acompanham de perto a boa fase do jogador de 26 anos no campeonato nacional. O Paris Saint-Germain, campeão francês, também foi citado entre os clubes interessados, enquanto avalia reforços para as pontas do ataque após a grave lesão no ligamento cruzado anterior de Khvicha Kvaratskhelia .

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Entre os clubes europeus interessados, a Roma é, segundo informações, a mais adiantada na tentativa de contratação e é descrita pelas fontes da publicação como a mais interessada em fechar um acordo no inverno. O clube italiano já fez contato direto com dirigentes do Flamengo para entender as condições financeiras exatas necessárias para levar Lino de volta ao futebol europeu.

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Campeão brasileiro mantém posição firme

Apesar do crescente interesse europeu, o Flamengo não está sob pressão para vender uma peça importante de seu elenco campeão, já que Lino tem contrato até dezembro de 2029. A avaliação do clube brasileiro está bem acima de £20 milhões (€24 milhões) e pode chegar a £25 milhões (€30 milhões), embora os clubes da Premier League ainda considerem esse valor vantajoso em comparação com as opções disponíveis no mercado inglês. Novas propostas são esperadas em janeiro e no próximo verão europeu, mesmo com o Flamengo esperando manter o jogador.