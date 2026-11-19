Everton busca reforçar as opções no ataque
Segundo o TEAMtalk, o Everton acompanha de perto o ex-jogador de Atlético de Madrid e Valencia, que atua pelos lados do campo, enquanto David Moyes busca ampliar suas opções ofensivas neste inverno. Embora a maior carência do Everton esteja no centro do ataque, com Thierno Barry como seu único centroavante do elenco principal no momento, Moyes também considera a chegada de um jogador de qualidade para atuar pela ponta. Lino, portanto, surgiu como um alvo viável para o clube de Merseyside.
Boa temporada reacende interesse europeu
O jogador, que disputou quatro partidas pela seleção brasileira, tem se destacado desde que voltou ao seu país, consolidando-se como um dos atletas mais influentes do Flamengo sob o comando do técnico Leonardo Jardim. Em 33 partidas pelo campeonato nesta temporada, o atacante que atua pelo lado esquerdo somou 19 gols e assistências, mostrando sua capacidade tanto de criar chances quanto de finalizá-las.
Sua velocidade, as arrancadas em direção ao gol e a eficiência nas jogadas decisivas o fizeram recuperar a boa forma que, originalmente, lhe rendeu uma transferência para o futebol europeu. Enquanto o interesse do Everton cresce antes da janela de transferências do meio da temporada, a reportagem afirma que o Aston Villa, rival da Premier League, também acompanha o ponta de perto e pode tentar contratá-lo em janeiro como uma forma de reforçar seu ataque em quantidade e qualidade sem gastar tanto.
Gigantes italianos lideram disputa na Europa
A concorrência de clubes do restante da Europa também é intensa. Segundo o veículo, Roma, Juventus e Napoli, trio da Serie A, acompanham de perto a boa fase do jogador de 26 anos no campeonato nacional. O Paris Saint-Germain, campeão francês, também foi citado entre os clubes interessados, enquanto avalia reforços para as pontas do ataque após a grave lesão no ligamento cruzado anterior de Khvicha Kvaratskhelia.
Entre os clubes europeus interessados, a Roma é, segundo informações, a mais adiantada na tentativa de contratação e é descrita pelas fontes da publicação como a mais interessada em fechar um acordo no inverno. O clube italiano já fez contato direto com dirigentes do Flamengo para entender as condições financeiras exatas necessárias para levar Lino de volta ao futebol europeu.
Campeão brasileiro mantém posição firme
Apesar do crescente interesse europeu, o Flamengo não está sob pressão para vender uma peça importante de seu elenco campeão, já que Lino tem contrato até dezembro de 2029. A avaliação do clube brasileiro está bem acima de £20 milhões (€24 milhões) e pode chegar a £25 milhões (€30 milhões), embora os clubes da Premier League ainda considerem esse valor vantajoso em comparação com as opções disponíveis no mercado inglês. Novas propostas são esperadas em janeiro e no próximo verão europeu, mesmo com o Flamengo esperando manter o jogador.