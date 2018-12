Everton apura possíveis cantos racistas de seus torcedores contra o zagueiro Yerry Mina

Torcedores do próprio Everton teriam cantado versos racistas voltados para o ex-jogador do Palmeiras

Na última rodada da Premier League 2018-19, o Everton perdeu para o Manchester City, por 3 a 1, em um duelo marcado por possíveis canções racistas e xenofóbicas por parte dos próprios torcedores em alusão ao zagueiro do clube Yerry Mina.

Everton fans with a new chant for Yerry Mina

Credit - @liamdano pic.twitter.com/G0ISLEn1ob — FC90 (@FanCulture90) 15 de dezembro de 2018

Com isso, o Everton decidiu abrir investigação junto com a “Kick It Out”, uma organização voltada para erradicar atitudes de discriminação no futebol. Em entrevista à BBC, a instituição comentou sobre os possíveis ataques: "Estereótipos racistas nunca são aceitáveis, independentemente de qualquer intenção de mostrar o apoio para um jogador. Junto com o Everton vamos trabalhar em estreita colaboração para garantir que a mensagem enviada pela música não é aceitável".

Mais artigos abaixo

Em nota oficial, o time inglês também deixou claro a posição sobre o ocorrido ao enfatizar que não tolera atitudes similares: "Tolerância zero em relação a qualquer forma de racismo".

Técnico do Everton, Marco Silva falou sobre a situação e saiu em defesa do defensor: “Achamos que é algo que temos que eliminar de nossas vidas. Eu não falei com ele sobre a situação, mas não muda nada em Yerry, ele é um menino feliz, ele gosta de ficar em nosso clube, ele gosta de trabalhar todos os dias”.

Os autores do vídeo se desculparam pelo ocorrido argumentando ter sido apenas uma brincadeira. Ainda assim, os responsáveis pela música podem receber serias punições.