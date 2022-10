Everton 1 x 2 Manchester United: Cristiano vai a 700 gols por clubes, Antony marca e Devils sobem na tabela

United bateu o Everton, fora de casa, de virada, e agora é o quinto da Premier League

Na tarde deste domingo (9), o Manchester United voltou a vencer na Premier League. Em jogo realizado no Goodison Park, os diabos vermelhos bateram o Everton por 2 a 1, de virada, com gols de Antony e Cristiano Ronaldo.

O jogo começou bastante favorável aos mandantes. Logo aos 5 minutos de jogo, Iwobi acertou um chutaço de fora da área e abriu o placar. Dez minutos depois, o United reagiu e viu Antony empatar o placar, após boa assistência de Martial.

O francês, inclusive, saiu lesionado ainda no primeiro tempo e deu espaço para Cristiano Ronaldo entrar na partida. Antes do final da parte inicial, o camisa 7 deu fim a seca de gols e anotou o tento que garantiria a vitória do Manchester United.

Com o gol marcado, Cristiano Ronaldo chegou a 700 tentos anotados em jogos oficiais por clubes. Ao todo, agora, são 817 gols em 1136 partidas realizadas pelo eterno camisa 7 do United e Real Madrid.

O time de Manchester ocupa a quinta colocação da Premier League, com 15 pontos conquistados. Com a derrota em casa, o Everton estacionou na 12ª colocação, com dez pontos.