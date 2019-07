Evandro "Seleça"? Por que o novo reforço do Santos recebeu esse apelido?

Meia era nome certo nas seleções de base do Brasil

Anunciado como mais novo reforço do , o meia Evandro acumula passagens por clubes do e da Europa, mas traz consigo um apelido: "Evandro Seleça".

Bem-vindo, Evandro! O jogador assinou contrato até 30 de junho de 2020, com possibilidade de ampliação até 31 de dezembro de 2020. Pra cima deles! 🐳 pic.twitter.com/vdemx3atXw — Santos Futebol Clube (@SantosFC) 1 de julho de 2019

O jogador foi revelado pelo Paranaense e conhecido pela habilidade que carregava, era nome certo nas convocações para as seleções de base do Brasil, passou a receber o apelido com as diversas chamadas para representar a Seleção.

Evandro foi campeão mundial sub-17 pelo Brasil e, na ocasião, terminou o campeonato como vice-artilheiro e ficou com o troféu "Bola de Prata". Já pela seleção sub20, ficou em terceiro lugar no mundial da categoria.

A carreira do meia

Após uma saída turbulenta do Furacão, Evandro foi para o em 2007 e, após fazer um bom ano pelo Esmeraldino, foi contratado pelo , treinado por Vanderlei Luxemburgo.

No entanto, o meia não conseguiu superar a concorrência no elenco palmeirense e acabou ficando sem espaço.

"É um jogador que foi apelidado como 'seleça' pela habilidade. Vocês sabem que jogador conhece jogador. Mas ele não caiu nas graças da torcida", disse Luxemburgo.

Depois, Evandro passou pelo e no Brasil, até ir tentar uma sorte melhor na Europa. Lá, ele jogou no por duas temporadas até se transferir para o Estoril.

O meia ficou outras duas temporadas no clube português, se destacou, chamou a atenção do e foi contratado pelos ingleses em 2017. O time foi rebaixado no mesmo ano e, na temporada passada, Evandro participou de 23 jogos, fez três gols, mas sua equipe não conseguiu voltar à Premier League.

Evandro é o 11º reforço do Santos para a temporada e chegou ao clube sem custos, apenas sob pagamento de luvas e salários.