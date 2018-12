Europa League: Milan dá vexame e é eliminado; Paulinho faz o seu primeiro gol pelo Leverkusen

O Milan realmente está longe de ser aquele gigante de tempos atrás, que mostrava a sua força na Itália e, especialmente, nos torneios continentais. Nesta quinta-feira (13), o Rossoneri foi eliminado na fase de grupos da Europa League mesmo com tudo muito bem desenhado para avançar.

A equipe treinada por Gennaro Gattuso avançaria para o mata-mata mesmo se perdesse por 1 a 0 para o Olympiacos, na Grécia. Entretanto, em mais uma atuação medíocre o Rubro-Negro foi derrotado por 3 a 1 e ficou na terceira posição do Grupo F.

Todos os gols aconteceram no segundo tempo: Cissé abriu a contagem aos 60’ e o brasileiro Guilherme (exaltado como herói após o apito final) ampliou aos 69’ (ainda que o juiz tenha dado como gol-contra de Zapata). Zapata diminuiu logo depois para o Milan, em resultado que levava os Rossoneri adiante, mas Fortounis converteu pênalti e garantiu a classificação do Olympiacos na segunda posição da chave, levando os torcedores ao delírio - centenas invadiram o campo.

Já classificado para a fase 16 avos de final, o Bayer Leverkusen viajou para enfrentar o AEK Larnak e goleou por 5 a 1. O destaque maior ficou para o terceiro gol, feito pelo brasileiro Paulinho, ex-Vasco. Foi a primeira vez que o meio-campista estufou as redes desde a sua chegada ao futebol europeu.

Avançaram para o mata-mata, através da fase de grupos da Europa League, os seguintes clubes: Arsenal, BATE, Bayer Leverkusen, Chelsea, Dinamo Zagreb, Dynamo de Kiev, Eintracht Frankfurt, Fenerbahçe, Genk, Krasnodar, Lazio, Malmö, Rapid Wien, Real Betis, Rennes, Salzburg, Sevilla, Sporting CP, Villarreal, Zenit, Zürich, Rapid, Malmö, Sevilla, Krasnodar, Rennes, BATE, Celtic, Slavia Praga e Olympiacos.

