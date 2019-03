Europa League já tem seus classificados para as quartas de final

As grandes surpresas ficaram por conta das eliminações de Inter de Milão e Sevilla

Foram definidos, nesta quinta-feira (14), os classificados para as quartas de final da . Equipes tradicionais, como , , , e avançaram. Entretanto, algumas surpresas também foram vista: as eliminações de e , especialmente.

Na primeira metade dos duelos, o grande destaque individual ficou com o francês Olivier Giroud, autor de três gols nos 5 a 0 sobre o também tradicional (Marcos Alonso e Hudson-Odoi fizeram os outros).

⚫️ W A K A N D A F O R E V E R ⚫️ pic.twitter.com/KpPA6ZxjvE — Arsenal FC (@Arsenal) 14 de março de 2019

Outro londrino na competição, o Arsenal conseguiu se recuperar após a derrota por 3 a 1 para o , na ida. E o super-herói na classificação do time treinado por Unai Emery foi Aubameyang. O atacante abriu o placar, deu assistência para o segundo gol (de Maitland-Niles) e encerrou a contagem nos 3 a 0. Na comemoração, o gabonês colocou uma máscara do Pantera Negra, personagem de destaque no universo da Marvel Comics.

O grande vexame, entretanto, ficou com a . Não pelo placar na derrota por 1 a 0, gol do excelente atacante Jovic, mas pela exibição. O Eintracht , da , poderia ter deixado o San Siro com uma goleada histórica.

🎉 #UEL LAST 8 🎉



🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Arsenal

🇵🇹 Benfica

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Chelsea

🇩🇪 Frankfurt

🇮🇹 Napoli

🇨🇿 Slavia

🇪🇸 Valencia

🇪🇸 pic.twitter.com/J0jmRbd8tu — UEFA Europa League (@EuropaLeague) 14 de março de 2019

Maior campeão na história do certame, o Sevilla caiu para o Slavia de Praga na prorrogação. No final das contas, o 4 a 3 dos tchecos tirou dos andaluzes o sonho de mais uma conquista. Quem segue a sonhar é o Benfica, que em noite inspirada do brasileiro Jonas – autor de um gol e assistência – bateu o por 3 a 0.

O sorteio para definir os duelos das quartas de final está marcado para esta sexta-feira (15).