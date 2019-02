Europa League: Arsenal perde e visitantes fazem a festa

Confira um resumo do que aconteceu nos jogos de ida do mata-mata europeu

A grande surpresa nos jogos de ida da fase 16 avos da Europa League, que dá vaga às oitavas de final, foi a derrota do Arsenal para o BATE Borisov. O meio-campista Stanislav Dragun garantiu o triunfo dos bielorrussos sobre o time de Unai Emery.

Rival londrino, o Chelsea bateu o Malmö por 2 a 1 na Suécia. Ross Barkley abriu a contagem e Olivier Giroud ampliou ao aproveitar passe de Willian; no final da partida Anders Christiansen diminuiu para os suecos.

RESULTS



Goals

Drama

Comebacks

Shocks



Performance of the night? #UEL pic.twitter.com/8RarF0DPVz — UEFA Europa League (@EuropaLeague) 14 de fevereiro de 2019

Todos os jogos foram disputados nesta quinta-feira (14). Destaque também para as vitórias fora de cada do Benfica sobre o Galatasaray (1 a 2), do Sevilla sobre a Lazio (0 a 1), Inter de Milão sobre o Rapid de Viena (0 a 1), Valencia contra o Celtic (0x2) e Napoli versus o Zurich (0 a 2).

Dentre os brasileiros, destaque para os gols de Marlos e Taison no empate por 2 a 2 contra o Eintracht Frankfurt. Os jogos de volta estão marcados, todos, para a próxima quinta-feira (21).