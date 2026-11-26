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O centro de congressos Sava, em Belgrado, recebeu o sorteio dos grupos da fase final da Eurocopa Sub-21, que será disputada na Albânia e na Sérvia de 16 de junho a 3 de julho de 2027.

Além do título europeu, estará em jogo a classificação para os Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028, com três vagas disponíveis. Se a Inglaterra chegar às semifinais, as outras três semifinalistas se classificarão para os Jogos Olímpicos. Caso contrário, haverá disputa pelo terceiro lugar em 3 de julho, em Backa Topola.

As 14 seleções classificadas e as duas dos países-sede são divididas em quatro grupos de quatro equipes. A Itália Sub-21 do técnico Silvio Baldini, presente ao lado de seu auxiliar Andrea Barzagli, enfrentará a anfitriã Albânia, a Espanha e a Finlândia.

GRUPO A: Sérvia, Polônia, Inglaterra, França.

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GRUPO B: Albânia, Espanha, ITÁLIA, Finlândia.

Tópicos relacionados

GRUPO C: Tchéquia, Portugal, Grécia, Croácia.

GRUPO D: Noruega, Bélgica, Alemanha, Holanda.

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O CALENDÁRIO: A Itália estreia na quarta-feira, 16 de junho, às 18h, contra a Finlândia, em Elbasan. Depois, enfrenta a anfitriã Albânia no sábado, 19 de junho, e a Espanha na terça-feira, 22 de junho. Os dois jogos serão na Arena Kombetare, em Tirana, às 21h.

BALDINI FALA: O técnico da Itália Sub-21, Silvio Baldini, comentou à Uefa: "Sinceramente, tanto fazia o grupo. Estamos preparados e temos condições de chegar até o fim. A Finlândia na estreia? Pode parecer banal, mas todos os jogos são iguais. Agora estamos aqui, em uma fase final, e não podemos pensar de outra forma. Chegamos ao jogo das eliminatórias em casa contra a Polônia convencidos de que, mesmo tendo perdido o primeiro confronto, havíamos feito uma partida de alto nível. O futebol é assim. Sabíamos que seria difícil, mas que tínhamos qualidade para vencer".

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Cada grupo tem uma seleção de cada um dos quatro potes, definidos pela posição no ranking de coeficientes da Uefa.

OS POTES

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POTE 1: Espanha, Alemanha, Inglaterra, Portugal.

POTE 2: França, ITÁLIA, Holanda, Croácia.

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POTE 3: Polônia, Grécia, Finlândia, Noruega.

POTE 4: Bélgica, Tchéquia, Sérvia, Albânia.

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AS RESTRIÇÕES DO SORTEIO

A Sérvia ocupa a posição A1. Por isso, o Grupo A fica fechado para as demais seleções do Pote 4, já que duas equipes do mesmo pote não podem ficar no mesmo grupo.

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A Albânia ocupa a posição B1. Por isso, o Grupo B fica fechado para as demais seleções do Pote 4, já que duas equipes do mesmo pote não podem ficar no mesmo grupo.

OS ESTÁDIOS NA ALBÂNIA

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Arena Kombetare, Tirana (três jogos do Grupo B, uma semifinal e a final)

Elbasan Arena, Elbasan (três jogos do Grupo B e uma partida das quartas de final)

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Estádio Loro Borici, Scutari (três jogos do Grupo D e uma partida das quartas de final)

Arena e Demave, Tirana (três jogos do Grupo D)

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OS ESTÁDIOS NA SÉRVIA

Estádio de Belgrado, Belgrado (três jogos do Grupo A, uma partida das quartas de final e uma semifinal)

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Estádio de Leskovac, Leskovac (três jogos do Grupo A)

Estádio Backa, Backa Topola (três jogos do Grupo C e uma possível partida de playoff olímpico)

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Estádio de Loznica, Loznica (três jogos do Grupo C e uma partida das quartas de final).

A FASE ELIMINATÓRIA

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Quartas de final 1: vencedora do Grupo A x segunda colocada do Grupo C

Quartas de final 2: vencedora do Grupo C x segunda colocada do Grupo A

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Quartas de final 3: vencedora do Grupo B x segunda colocada do Grupo D

Quartas de final 4: vencedora do Grupo D x segunda colocada do Grupo B

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Semifinal 1: vencedora das quartas de final 1 x vencedora das quartas de final 2

Semifinal 2: vencedora das quartas de final 3 x vencedora das quartas de final 4

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Final: vencedora da semifinal 1 x vencedora da semifinal 2.