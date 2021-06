Euro 2020: os melhores terceiros colocados classificados às oitavas

Para completar o mata-mata do torneio de seleções europeias, quatro equipes que terminarem em terceiro em seus grupos avançam na competição

A fase de grupos da Euro 2020 está chegando ao fim e já começamos a conhecer as seleções classificadas para o mata-mata da competição. Serão 16 equipes nas oitavas de final da Eurocopa: as duas primeiras colocadas de cada chaveamento e as quatro melhores terceiras colocadas.

Embora não exista uma conta exata, pois são muitas variáveis, na competição, é possível entender como os terceiros colocados podem se classicar e quais os critérios de desempate para a definição de quem irá às oitavas de final.

A Goal te explica tudo sobre esse regulamento.

Para começar, é importante frisar que, nas competições da Uefa, o primeiro critério de desempate é o confronto direto, e não o saldo de gols. Ou seja, se duas seleções estão iguais em pontos, o que as diferencia é o jogo entre elas, com vantagem para quem venceu. Caso haja empate na partida, ai sim o saldo de gols é levado em consideração.

Sobre a classificação dos terceiros colocados: um time que termine em terceiro lugar de seu grupo com quatro pontos e saldo de gols positivo estará classificado. No entanto, dificilmente um time que faça 4 pontos não entre, independente do saldo, pois é difícil imaginar que cinco ou até seis seleções terminem com tal pontuação. Pode ser que todos os grupos tenham terceiros com 4 ou mais pontos? Pode, é improvável. Possivelmente três ou quatro grupos acabem com esta situação.

Na Euro 2016, a primeira neste formado com 24 equipes, foram apenas duas equipes com quatro pontos: Eslováquia e Irlanda. Portugal e Irlanda do Norte, as outras duas classificadas, ficaram com três pontos em seus grupos.

A seleção que terminar com dois pontos e em terceiro, não deve se classificar. Três pontos podem bastar, como já noticiado no parágrafo acima, mas podem ser insuficientes caso o saldo de gols seja ruim. Em 2016, Turquia e Albânia terminaram com três pontos na terceira colocação, mas o saldo negativo de dois gols as eliminou.

Chaveamento da Euro 2020

Na Eurocopa, os confrontos de mata-mata não são definidos por sorteios feitos com os times já classificados, mas sim por meio de um chavemaneto que leva em consideração a colocação e o grupo das seleções. Desta forma, uma vez que os classificados estejam definidos, eles já podem imaginar um possível caminho até a grande final do torneio da Uefa.

O chaveamento é o seguinte:

Oitavas de final:

O1: Vencedor Grupo B x 3º colocado A/D/E/F (jogo em Sevilla, 27 de junho) *

x vice Grupo C (jogo em Londres, 26 de junho) O3: Vencedor Grupo F x 3º colocado A/B/C (jogo em Bucareste, 28 de junho) *

Vencedor Grupo F x 3º colocado A/B/C (jogo em Bucareste, 28 de junho) O4: Vice Grupo D x vice Grupo E (jogo em Copenhague, 28 de junho)

Vice Grupo D x vice Grupo E (jogo em Copenhague, 28 de junho) O5: Vencedor Grupo E x 3º colocado Grupo A/B/C/D (jogo em Glasgow, 29 de junho)*

Vencedor Grupo E x 3º colocado Grupo A/B/C/D (jogo em Glasgow, 29 de junho)* O6: Vencedor Grupo D x vice Grupo F (jogo em Londres, 29 de junho)

Vencedor Grupo D x vice Grupo F (jogo em Londres, 29 de junho) O7: Vencedor Grupo C x 3º colocado D/E/F (jogo em Budapeste, 27 de junho) *

* o terceiro colocado que vai para confronto será definido de acordo com quais grupos tiveram classificados. O esquema para isso é o seguinte: