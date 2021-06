Euro 2020 e a dificuldade em conter quem vaia protesto contra o racismo

Algumas seleções optaram por se ajoelhar antes do jogos, e as primeiras vaias já vieram

Uma onda de protestos anti-racsitas se intenficou em 2020 com o assassinato de Goerge Floyd por um policial nos Estados Unidos. Desde o caso, que aconteceu em meio, alguns jogadores de futebol tem se ajoelhado em campo antes do jogo como forma de se manifestar contra casos de racismo, mas nem todos os torcedores gostam - e nem todos os jogadores.

Antes de algumas partidas, jogadores de clubes se juntavam para ajoelhar no meio de campo antes de a bola rolar, como forma de protesto anti-racista. Alguns, porém, não se abaixavam junto aos companheiros, e times inteiros também não entraram nos protestos. Quem aderiu, porém, muitas vezes ouviu vaias por parte da torcida, insatisfeita com a "mistura de política com o futebol".

E, agora, a Eurocopa 2020, que nem completou sua primeira rodada ainda, já viu torcedores vaiando quem se ajoelhou. No jogo entre Bélgica e Rússia, os jogadores dos Diabos Vermelhos fizeram seu gesto para o protesto, diferente dos russos. Do lado de fora, os torcedores apoiaram a seleção russa, e vaiaram os belgas.

Após o jogo, o treinador da seleção da Rússia, Stanislav Cherchesov, falou sobre a decisão de seus atletas de não ajoelharem em campo. "Não havia nada a ser comunicado antes da partida e também é uma questão que não diz respeito ao futebol".

E a promessa de ao menos mais uma vaia já existe. A Inglaterra, em amistosos recentes, pré disputa da Euro, teve seus jogadores ajoelhados antes do jogos e prometeu fazer o mesmo no torneio, apesar de ter ouvido muitas vaias por parte de sua torcida quando o fez.

A FA, Associação de Futebol inglês, emitiu uma nota oficial, pedindo aos torcedores que não vaiassem os protestos em pedido por igualdade feito pela seleção.

"Como a equipe reiterou várias vezes, eles vão se ajoelhar coletivamente antes de seus jogos durante o torneio. Encorajamos aqueles que se opõem a esta ação a refletir sobre a mensagem que você está enviando aos jogadores que apoia.Respeite seus desejos e lembre-se de que todos devemos estar unidos na luta para combater a discriminação. Juntos", diz parte da nota.

Por outro lado, outras seleções já confirmaram que não vão se ajoelhar antes do jogos. A Croácia, primeira adversária da Inglaterra, será uma delas, repetindo o mesmo que fez em um recente amistoso contra a Bélgica "A Federação Croata de Futebol não irá impor aos jogadores croatas a obrigação de se ajoelhar, visto que este gesto não guarda quaisquer laços simbólicos com a luta contra o racismo e a discriminação no contexto da cultura e tradição croatas", diz nota oficial.

A seleção holandesa deve ser mais uma a não aderir ao protesto. Georginio Wijnaldum, escolhido para dar entrevista coletiva antes da estreia na Euro, confirmou a escolha da Laranja Mecânica por não se abaixar em campo. "Não nos ajoelharemos para protestar contra o racismo. Primeiro, porque nunca protestamos dessa maneira. Na Inglaterra já estão acostumados, mas aqui (na Holanda) não. Segundo, porque já fazemos muita coisa contra isso. Não digo que é o suficiente, mas não nos ajoelharemos", disse.

Apesar de ter ganhado força recentemente, o ato de se ajoelhar em campo como forma de protesto e para pedir por igualdade racial, existe desde 2017. À época, Colin Kaepernick, então quarterback do San Francisco 49ers, da NFL, se ajoelhou em protesto ao racismo. O ato, porém, sempre gerou muitas controvérsias.