Euforia da chegada passa, e Dani Alves conhece 'na marra' a realidade do São Paulo

Lateral/meia estreou há pouco mais de um mês e já viu as cobranças e a ansiedade tomarem conta do ambiente tricolor

Aos poucos a poeira começa a baixar. A chegada de Daniel Alves ao trouxe uma visibilidade enorme e muito engajamento nas redes sociais, num patamar cada vez mais raro recentemente no Tricolor paulista. No entanto, cerca de um mês depois de sua vinda, o time continua jogando mal e o próprio Dani Alves já pareceu ter sentido como funcionam as coisas no futebol brasileiro. Já criticou a atuação da imprensa esportiva e depois voltou atrás para "fazer as pazes".

Em sua apresentação no Morumbi, Dani Alves disse estar ciente da pressão que enfrentaria jogando no clube pelo qual admitiu torcer. Porém, parecia não estar preparado para o empate em casa contra o CSA. O time são-paulino finalizou 33 vezes, mas só dez delas no gol. Dani Alves começou na lateral direita e terminou o jogo no meio de campo. Ao fim da partida, disparou contra a imprensa afirmando que ela desestabilizava o ambiente.

A frase foi aceita por muitos e criticada por outros tantos. Sem o futebol que se esperava do capitão da seleção brasileira até aqui, o torcedor do Tricolor começa a colocar de novo os pés no chão. Mesmo sendo o jogador com mais títulos na história do futebol, Dani Alves nunca conquistou nada sozinho. Sempre jogou ao lado de craques como Lionel Messi, Andrés Iniesta, Xavi e Neymar. Mas mais do que jogar ao lado de estrelas, o baiano quase sempre esteve em um time que funcionava coletivamente. Diferente do São Paulo de Cuca.

Por não conviver em terras tupiniquins desde 2003, talvez Dani Alves não tenha percebido o quão angustiados estão os são-paulinos por resultados rápidos. Afinal, são sete anos desde a última conquista. Além de tudo, a situação financeira do São Paulo preocupa e deixa um clima de suspense no Morumbi. Na última quarta-feira (18), o UOL publicou que o São Paulo não conseguiu os parceiros prometidos que ajudariam a pagar o atleta com o salário mais alto do (R$ 1,5 milhões por mês). Além disso, não atingiu a meta de venda de jogadores (arrecadou cerca de 40% do valor pretendido).

Portanto, uma somatória de fatores pode explicar as últimas reações do camisa 10, tentando tirar a culpa do time. Ele, porém, parece ter reconhecido o equívoco e arrumou um jeito bem Daniel Alves para tentar colocar o episódio para trás. Na última semana, o repórter da SporTV Felipe Diniz fazia um boletim no CT da Barra Funda quando o jogador "invadiu" a gravação, cumprimentou o jornalista e falou, em tom de brincadeira, "vamos fazer as pazes".

Na última quinta (19), o jogador deu uma entrevista à Globo para esclarecer sua fala após o jogo contra o . "Futebol não é só no campo, só interpretação no campo. É o que surge nos bastidores, as condições do jogo, do campo. Só realmente quem jogou sabe". Finalizou sua fala dizendo: "sou da paz".

Dani Alves se mostrou incomodado, também, em ter jogado na lateral direita. Ele falou que ali acaba tocando pouco na bola e deixou claro que gostaria de atuar no meio de campo. Aí a questão é exatamente com Cuca, que já tem sido cobrado para que a equipe jogue de acordo com as estrelas que conta no elenco.

O camisa 10 mostrou que ser a estrela da companhia de um gigante brasileiro não é fácil. As expectativas são altas demais e são poucos os que conseguem se preservar nessa posição com serenidade. Pouco mais de um mês depois da estreia de Daniel Alves, o torcedor tricolor ainda aguarda uma exibição do nível que o camisa 10 pode proporcionar. E ela pode vir contra o , que recebe o time paulista no sábado (21), às 11h (de Brasília), no Estádio Nilton .