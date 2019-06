EUA x Tailândia: lágrimas e solidariedade que vão além de recordes

Norte-americanas estreiam com a maior goleada da história do Mundial Feminino, mas confortam goleira adversária que viveu noite pra esquecer

Os derrotaram a seleção da Tailândia por 13 a 0, no primeiro jogo das equipes na Copa do Mundo Feminina 2019. Mas apesar do placar que se tornou o maior na história do Mundial - Feminino e Masculino considerados -, a atitude das americanas com a goleira tailandesa chamou a atenção após o término da partida.

ASSISTA AO MELHOR DO FUTEBOL AO VIVO OU QUANDO QUISER: EXPERIMENTE O DAZN POR UM MÊS GRÁTIS!

A maior goleada da história da #fifawwc - 13 a 0 dos @USWNT em cima da . E o gesto bonito das jogadoras americanas ao cumprimentar com respeito a goleira tailandesa. O que explica um placar desses no futebol feminino não é que um time seja bom e o outro horrível (segue) pic.twitter.com/zuqFAihv62 — dibradoras (@dibradoras) 11 de junho de 2019

Dos 13 gols, Chor sofreu 10 somente na etapa final, e entrou para a história da competição de forma negativa. Ainda assim, as norte-americanas que eternizaram a goleira nos recordes do futebol, fizeram questão de cumprimentar a arqueira após o término da partida.

Claramente abatida pela goleada sofrida, Chor, em prantos, foi consolada pela atacante Alex Morgan, principal jogadora dos Estados Unidos e autora de cinco gols no jogo, além de outras atletas da seleção estadunidense.

Mais artigos abaixo

Maior goleada da história das Copas, Estados Unidos 13 x 0 Tailândia, mas o respeito ficou em primeiro lugar 👏👏👏👏 pic.twitter.com/IRgSTGCELQ — globoesportecom (@globoesportecom) 11 de junho de 2019

Morgan também cedeu o “ombro amigo” a Miranda Nild, jogadora da Tailândia. A atacante de 22 anos, que nasceu na Califórnia mas tem origem tailandesa, decidiu honrar as raízes de sua família e se naturalizou pela seleção asiática, mesmo ainda morando do outro lado do mundo, e atuando na liga feminina de futebol dos EUA.

Em sua segunda Copa na história, a Tailândia vê seus números de gols sofridos dobrarem apenas nessa partida contra as tricampeãs mundiais (levou 10 gols em três jogos na edição passada, em 2015), mas tentará esquecer a derrota para os duelos contra (dia 16) e (20), válidos pelo Grupo F da competição.