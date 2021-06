EUA x México termina com confusão e torcida arremessando objetos nos jogadores

Clássico da América do Norte decidiu a Liga das Nações da Concacaf na noite deste domingo (6); Gio Reyna foi atingido por objeto jogado no campo

A decisão da Liga dos Campeões da Concacaf terminou em confusão na noite deste domingo (6). EUA e México decidiram o torneio, vencido pelos estadounidenses por 3 a 2, com o gol do título nos minutos finais da prorrogação. Logo após o terceiro tento dos americandos, torcedores arremessaram objetos na direção do campo e jogadores das duas seleções foram atingidos.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Nas imagens, é possível notar que a maioria dos objetos jogados no campo de jogo foram garrafas e copos pelos espectadores da partida em Denver, no Colorado. Um dos primeiros atingidos na confusão foi Gio Reyna, um dos destaques da partida com um gol e uma assistência.

Direct hit on Gio. pic.twitter.com/Ewuzx6osbo — Bryan Fischer (@BryanDFischer) June 7, 2021

Come on guys, this has been embarrassing. Fans have thrown water bottles and pelted players on both teams multiple times during this #USAvsMEX game at Mile High Stadium in Denver. Why do people suddenly not know how to act? @kron4news #USMNT pic.twitter.com/jJUXWzcEQU — Kylen Mills (@KylenMills) June 7, 2021

Após a partida, em entrevista coletiva, Gregg Berhalter, treinador da seleção dos Estados Unidos, repudiou os atos dos torcedores.

"Não há espaço no esporte para espectadores jogarem objetos no campo. Uma total falta de respeito pelo que está acontecendo em campo e todo o esforço que ambas as equipes estavam colocando no jogo, então fiquei muito desapontado ao ver isso", disse Berhalter.

Sobre Reyna, o treinador disse que "ele vai ficar bem, mas foi acertado na cabeça e poderia ter sido muito pior."

A partida: EUA x México fizeram uma ótima decisão

Estadounidenses e mexicanos protagonizaram uma ótima final na Liga das Nações da Concacaf. Logo no primeiro minuto de jogo, Jesús Corona abriu o placar para o México. Gio Reyna, aos 27 minutos, empatou a partida. No segundo tempo, aos 35 minutos, Diego Laínez balançou as redes segundos depois de entrar em campo. Dois minutos depois, Weston McKennie empatou de novo.

O jogo foi para a prorrogação e tudo indicava que a decisão do título seria nos pênaltis, mas aos 9 minutos do segundo tempo o EUA teve um pênalti a seu favor. Christian Pulisic não desperdiçou e fez 3 a 2. Ainda deu tempo para o México tentar empatar também com um pênalti. No entanto, Andrés Guardado parou em Ethan Horvath, goleiro reserva que entrou no decorrer do jogo.