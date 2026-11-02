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FC Bayern München Training Session And Press Conference - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD4Getty Images
Mohamed Saeed
Traduzido por

“Eu trocaria pela Champions League!”: Harry Kane deixa claro o que pensa após conquistar sua primeira Bola de Ouro

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Harry Kane finalmente chegou ao topo individual do futebol mundial ao conquistar a Bola de Ouro de 2026, mas o capitão da Inglaterra não demorou a reafirmar seu objetivo maior. Embora esteja compreensivelmente orgulhoso do reconhecimento, o atacante segue totalmente focado em conquistar títulos pelo Bayern de Munique.

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Prêmios individuais ou conquistas coletivas

FBL-AWARD-BALLON D'OR-2026Getty Images

Kane pode ter alcançado o auge do reconhecimento individual ao conquistar a Bola de Ouro, mas o artilheiro do Bayern de Munique insiste que os títulos coletivos continuam sendo sua principal motivação. Em Madri, antes de um confronto europeu decisivo, o atacante de 33 anos relembrou a conquista recente e reafirmou o desejo de levantar grandes troféus com o clube na Allianz Arena. Apesar de ter superado nomes como Kylian Mbappe e Lamine Yamal na disputa pela Bola de Ouro, Kane parece mais determinado do que nunca a conquistar seu primeiro título da Champions League enquanto se prepara para comandar mais uma vez o ataque do gigante da Bundesliga.

"Os títulos coletivos são a razão pela qual jogamos futebol. O aspecto coletivo do nosso esporte é muito, muito importante", disse Kane a jornalistas na capital espanhola antes do confronto com o Atletico Madric. "A Bola de Ouro da semana passada foi uma das melhores sensações que já tive na vida e na carreira... mas viver momentos com a equipe, comemorar com o clube e poder levantar a Champions League com o Bayern seria uma sensação incrível. É claro que a Bola de Ouro é um grande momento, me coloca em um patamar ainda mais alto, mas você quer disputar essas grandes finais, a Champions League, e também sentir essa emoção com seus companheiros de equipe. Eu escolheria a Champions League, mas tenho a oportunidade de conquistar os dois. Vamos ver o que acontece."

Elogios do adversário e novidades sobre o contrato

O experiente atacante também aproveitou para agradecer os elogios feitos pelo técnico do Atlético de Madrid, Diego Simeone, que descreveu Kane como um "jogador incrível" e uma influência positiva para o esporte. Kane, que enfrentou muitas dúvidas ao longo de sua trajetória das categorias de base do Tottenham até o topo do futebol mundial, demonstrou gratidão pelas palavras do argentino.

"Gostaria de agradecer a Simeone, que é um dos melhores treinadores desta era", disse Kane. "Tenho orgulho de receber elogios de alguém como ele. Ganhar a Bola de Ouro foi uma conquista enorme para mim. Tive de superar muitos desafios na carreira, algumas pessoas não achavam que eu chegaria tão longe... mas Simeone fará tudo o que puder para impedir a mim e à equipe amanhã."

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Além das preocupações imediatas dentro de campo, Kane deu uma ótima notícia à torcida do Bayern ao confirmar que está prestes a assinar uma renovação contratual. "Eu diria que é mais uma questão de dias (do que de semanas)... estamos muito perto agora", acrescentou o atacante, cujo contrato atual estava originalmente previsto para durar até o verão de 2027.

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Superar a lembrança dolorosa de 2019

TOPSHOT-FBL-EUR-C1-TOTTENHAM-LIVERPOOLGetty Images

A viagem a Madri tem um significado especial para Kane: foi no Metropolitano que ele perdeu a final da Champions League de 2019 para o Liverpool, quando defendia o Tottenham. Como a final desta temporada também está marcada para o mesmo estádio, Kane vê uma grande oportunidade de escrever uma história diferente na cidade espanhola.

"Você tem boas lembranças de alguns estádios e, às vezes, não tem. Espero que possamos criar uma boa lembrança amanhã", acrescentou Kane. "Vou jogar aqui novamente na semana que vem, pela Inglaterra contra a Espanha, e depois espero que voltemos para a final da Champions League no fim do ano. Então tenho uma chance, e nós temos uma chance, de superar aquela lembrança dolorosa de 2019, com certeza. É isso que podemos fazer na vida e no futebol: aproveitar a próxima oportunidade."

Iniciei minha carreira jornalística em 2011, especializando-me em jornalismo investigativo. Isso me permitiu explorar diversas áreas em profundidade e desenvolver fortes habilidades analíticas, até que decidi focar na minha primeira paixão: o futebol. Posteriormente, passei a cobrir a seleção egípcia em todas as categorias, o futebol mundial e outros esportes, como natação, tiro e squash.

Minha paixão pelo futebol começou no campo, jogando em equipes de base de vários clubes egípcios. A partir daí, dediquei-me a acompanhar o futebol mundial, a partir da Copa do Mundo de 1998, assim como o futebol local no Egito. Não me limitei a assisti-lo pela TV — até hoje acompanho os jogos do meu time favorito, o Zamalek, o clube mais vitorioso do século XX, diretamente das arquibancadas.

Não tenho um time europeu favorito, embora tenha uma simpatia pelo AC Milan devido à minha admiração por estrelas como George Weah, Maldini, Gattuso, Kaká, Pirlo, Ronaldinho e Seedorf. Isso tornou o acompanhamento dos históricos Clássicos entre Real Madrid e Barcelona ainda mais emocionante, mantendo-me neutro nas discussões sobre os times.

Meus momentos futebolísticos mais marcantes incluem a vitória do Zamalek sobre o Ismaily e a derrota do Al Ahly para o Enppi, marcada pelo cabeceio de Sid Abdel-Naim que garantiu ao Zamalek o épico título da liga 2002–2003, bem como a doce revanche do AC Milan sobre o Liverpool na final da Liga dos Campeões de 2007, com o histórico duplo gol de Inzaghi.

Tive a sorte de trabalhar para duas das principais plataformas esportivas do Oriente Médio, Kooora e GOAL.COM, o que me proporcionou amplo conhecimento tanto do futebol árabe quanto do internacional. Em 2022, ingressei na Associação de Jornalistas do Egito e me especializo na redação de conteúdos esportivos otimizados para SEO para o Kooora.

Meu time favorito de todos os tempos: Buffon no gol; defensores: Cafu, Maldini, Beckenbauer, Roberto Carlos; meio-campo: Zidane, Iniesta, Lionel Messi; ataque: Mohamed Salah, Cristiano Ronaldo, Maradona.

Ao longo da minha carreira, publiquei milhares de reportagens, investigações e matérias esportivas em Kooora e GOAL.COM. Alguns destaques incluem:

“O que você acha do falafel agora, Aboutrika? Arnie Slot destrói o ‘Lobster Club’ e planeja apagar o Manchester City!”

“Aposentado do tênis, mas seu amor pelo Real Madrid é infinito… Nadal que voluntariamente tirou a camisa do Barcelona e criou metade da fortuna de Georgina!”

“Obrigado ao ingênuo Ceferin… as ambições do maior inimigo da Liga Roshn dão à Arábia Saudita uma vitória esmagadora de graça!”