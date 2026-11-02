Compartilhar Siga GOAL no Google

Harry Kane finalmente chegou ao topo individual do futebol mundial ao conquistar a Bola de Ouro de 2026, mas o capitão da Inglaterra não demorou a reafirmar seu objetivo maior. Embora esteja compreensivelmente orgulhoso do reconhecimento, o atacante segue totalmente focado em conquistar títulos pelo Bayern de Munique.

Publicidade

Prêmios individuais ou conquistas coletivas

Getty Images

Kane pode ter alcançado o auge do reconhecimento individual ao conquistar a Bola de Ouro, mas o artilheiro do Bayern de Munique insiste que os títulos coletivos continuam sendo sua principal motivação. Em Madri, antes de um confronto europeu decisivo, o atacante de 33 anos relembrou a conquista recente e reafirmou o desejo de levantar grandes troféus com o clube na Allianz Arena. Apesar de ter superado nomes como Kylian Mbappe e Lamine Yamal na disputa pela Bola de Ouro, Kane parece mais determinado do que nunca a conquistar seu primeiro título da Champions League enquanto se prepara para comandar mais uma vez o ataque do gigante da Bundesliga.

"Os títulos coletivos são a razão pela qual jogamos futebol. O aspecto coletivo do nosso esporte é muito, muito importante", disse Kane a jornalistas na capital espanhola antes do confronto com o Atletico Madric. "A Bola de Ouro da semana passada foi uma das melhores sensações que já tive na vida e na carreira... mas viver momentos com a equipe, comemorar com o clube e poder levantar a Champions League com o Bayern seria uma sensação incrível. É claro que a Bola de Ouro é um grande momento, me coloca em um patamar ainda mais alto, mas você quer disputar essas grandes finais, a Champions League, e também sentir essa emoção com seus companheiros de equipe. Eu escolheria a Champions League, mas tenho a oportunidade de conquistar os dois. Vamos ver o que acontece."

Elogios do adversário e novidades sobre o contrato

O experiente atacante também aproveitou para agradecer os elogios feitos pelo técnico do Atlético de Madrid, Diego Simeone, que descreveu Kane como um "jogador incrível" e uma influência positiva para o esporte. Kane, que enfrentou muitas dúvidas ao longo de sua trajetória das categorias de base do Tottenham até o topo do futebol mundial, demonstrou gratidão pelas palavras do argentino.

"Gostaria de agradecer a Simeone, que é um dos melhores treinadores desta era", disse Kane. "Tenho orgulho de receber elogios de alguém como ele. Ganhar a Bola de Ouro foi uma conquista enorme para mim. Tive de superar muitos desafios na carreira, algumas pessoas não achavam que eu chegaria tão longe... mas Simeone fará tudo o que puder para impedir a mim e à equipe amanhã."

Publicidade Publicidade

Além das preocupações imediatas dentro de campo, Kane deu uma ótima notícia à torcida do Bayern ao confirmar que está prestes a assinar uma renovação contratual. "Eu diria que é mais uma questão de dias (do que de semanas)... estamos muito perto agora", acrescentou o atacante, cujo contrato atual estava originalmente previsto para durar até o verão de 2027.

Jogos da(o) Liga dos Campeões Galatasaray x Stuttgart Max

Shakhtar Donetsk x Sporting Max

Barcelona x Aston Villa SBT Assista ao vivo em SBT Max

LASK x Slovan Bratislava Max

Villarreal x PSG Max

Feyenoord x Inter de Milão Max

Atlético de Madrid x Bayern de Munique Max













Superar a lembrança dolorosa de 2019

Getty Images

A viagem a Madri tem um significado especial para Kane: foi no Metropolitano que ele perdeu a final da Champions League de 2019 para o Liverpool, quando defendia o Tottenham. Como a final desta temporada também está marcada para o mesmo estádio, Kane vê uma grande oportunidade de escrever uma história diferente na cidade espanhola.

"Você tem boas lembranças de alguns estádios e, às vezes, não tem. Espero que possamos criar uma boa lembrança amanhã", acrescentou Kane. "Vou jogar aqui novamente na semana que vem, pela Inglaterra contra a Espanha, e depois espero que voltemos para a final da Champions League no fim do ano. Então tenho uma chance, e nós temos uma chance, de superar aquela lembrança dolorosa de 2019, com certeza. É isso que podemos fazer na vida e no futebol: aproveitar a próxima oportunidade."