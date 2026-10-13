Deve ter sido em 2012 ou 2013. Bjarte Lund Aarsheim já não se lembra ao certo. Não é de surpreender: ele falava com bastante frequência ao telefone com seu grande amigo Morten Jensen. Os dois compartilhavam o sonho de seguir carreira como treinadores no futebol profissional, mas ainda estavam longe disso na época da ligação que Aarsheim guarda na memória até hoje.

"Eu trabalhava em um banco, ele atuava no setor de petróleo e gás e, paralelamente, nós dois treinávamos uma equipe local", conta Aarsheim ao Guardian. Em seguida, explica por que aquela ligação ainda o faz sorrir: "Lembro que dissemos: 'Ei, um dia deveríamos treinar um time juntos'."

Há muito tempo, o plano virou realidade. E não só isso: Aarsheim e Jensen chegaram à beira do campo na Champions League. Os dois treinadores, que dividem igualmente o comando, levaram o Viking Stavanger à principal competição europeia de forma surpreendente e enfrentam na terça-feira (21h), em seu primeiro jogo em casa, o poderoso Bayern de Munique, que conta com alguns dos melhores jogadores do mundo, como Harry Kane e Michael Olise.

Quem são os dois treinadores do Viking Stavanger, adversário do Bayern?

"Acho que o jogo de amanhã será o maior da nossa história", disse Aarsheim na entrevista coletiva de segunda-feira. O técnico de 51 anos atuou pelo Viking durante 12 anos (de 1993 a 2005) e, por isso, sabe do que está falando. Embora não estivesse em campo, acompanhou de perto aquele que talvez tenha sido o maior momento da história do clube em competições internacionais até então. No início de outubro de 2002, com uma vitória por 4 a 2 no jogo de volta da primeira fase da Copa da Uefa, os escandinavos eliminaram da competição o Chelsea de John Terry, Frank Lampard e Gianfranco Zola.

Erik Nevland, hoje diretor esportivo do Viking, certamente pode contar ainda melhor como foi aquela noite mágica: afinal, tornou-se o grande herói da partida com dois gols e uma assistência. Pouco mais de 18 anos depois, em novembro de 2020, Nevland participou da decisão incomum de passar a contar com dois treinadores. "Havíamos chegado a um ponto da nossa história em que precisávamos fazer algo fundamentalmente diferente para melhorar", recorda Nevland ao Guardian sobre a escolha da dupla Aarsheim e Jensen.

Ex-jogador profissional, Aarsheim havia retornado ao Viking em 2016, inicialmente como treinador das categorias de base. Jensen, que nunca chegou ao futebol profissional como jogador, havia treinado em 2017 o FK Vidar, da terceira divisão norueguesa. O trabalho lhe rendeu a oportunidade de assumir um posto de auxiliar no Viking, onde seu amigo Aarsheim já era auxiliar técnico desde o início de 2017.

No fim de 2020, a dupla sucedeu o então chefe dos dois, Bjarne Berntsen. "Pensamos: 'Vamos simplesmente tentar'. De certa forma, fazia sentido. É claro que havia um certo risco, mas estávamos em uma situação em que podíamos assumi-lo", explica o diretor esportivo Nevland sobre a decisão tomada pelo Viking na época.

Viking Stavanger aposta em fórmula de sucesso semelhante à do Bodø/Glimt

O clube da cidade de 150 mil habitantes no sul da Noruega, que manda seus jogos em um gramado sintético, tem uma história da qual se orgulhar. Na década de 1970, foi campeão quatro vezes consecutivas e continuou por muito tempo entre as principais equipes do país. O título de 1991, porém, foi o último por um longo período. Em 2017, o time chegou a cair por pouco tempo para a segunda divisão e precisou se recompor após voltar à elite logo na temporada seguinte. Mesmo sob o comando da dupla Aarsheim e Jensen, hoje tão bem-sucedida, nem tudo deu certo de imediato: em 2022, o Viking terminou a Eliteserien norueguesa apenas em 11º lugar.

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"Nos dois primeiros anos, aprendemos muitas coisas que nunca mais faremos daquele jeito", explica Jensen. Uma das lições foi dar ainda mais ênfase ao desenvolvimento de jogadores da região. Garotos que, assim como Aarsheim, Jensen e o diretor esportivo Nevland, sabem exatamente o que significa jogar pelo Stavanger. Uma abordagem semelhante à adotada com tanto sucesso pelo rival de liga Bodø/Glimt.

"Talvez essa seja a coisa mais bonita", diz Jensen, entusiasmado com a importância que o Viking voltou a ter na região. "Não é a Champions League nem o título nacional, mas ver quantas crianças andam pela cidade ou pela escola com camisas do Viking. Dez anos atrás, só se viam camisas do Manchester United ou do Liverpool. Isso me deixa especialmente orgulhoso."

Viking Stavanger voltou a ser campeão norueguês em 2025, após 34 anos

Desde 2023, a trajetória incomum do Viking com Aarsheim e Jensen segue na direção certa. Depois de um quarto e um terceiro lugar, veio, em 2025, o primeiro título nacional após 34 anos de espera. E, como superou o Dinamo Zagreb nas eliminatórias da Champions League no fim de agosto, o Viking pode disputar a competição entre os grandes, com uma característica que o distingue.

"Quando converso com diretores esportivos de outros países, eles já não falam em Viking. Sempre dizem apenas: 'Ah, vocês são o clube dos dois treinadores'", relata Nevland. Segundo o diretor esportivo, se Aarsheim e Jensen, cujos contratos vão até o fim de 2029, deixarem o clube algum dia, não será obrigatório apostar novamente em uma dupla de treinadores. Por enquanto, a solução do Viking é "especial", diz Nevland. "Mas por que mudar algo que funciona?"