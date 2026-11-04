O jogador da seleção grega deveria substituir Serhou Guirassy, que sentia um problema físico, após pouco mais de meia hora, mas ainda precisava ir ao banheiro, como revelou depois da partida à DAZN.

Perguntado sobre as orientações que o técnico Niko Kovac havia lhe dado, o jovem de 18 anos respondeu: "Para ser sincero, quando fui chamado para entrar, eu estava voltando do banheiro. Então não houve instruções." Seu lema, portanto, foi: "Simplesmente entrar em campo e jogar. Deixar rolar."

Kovac também se surpreendeu com a situação: "É verdade. Eu estava procurando por ele. De repente, ele não estava lá, e chamei Carney (Chukwuemeka, nota da redação), mas então ele apareceu. Se ainda estivesse no banheiro, ou fazendo seja lá o que estivesse fazendo, não teria entrado." Karetsas, que havia sumido por alguns instantes, voltou a tempo e entrou na partida aos 34 minutos. Passou a atuar com liberdade atrás de Fabio Silva, que dali em diante ficou como único atacante.

Karetsas jogou muito bem e coroou sua atuação com o gol da vitória por 2 a 1, aos 72 minutos, poucos minutos depois de os visitantes empatarem, aos 67, após Fabio Silva ter aberto o placar. Por isso, ele foi eleito o melhor em campo. O próprio jovem, porém, não concordou. Modesto, declarou: "Fabio Silva merecia. Ele fez um gol e deu uma assistência."

Foi o português, de uma posição um pouco mais recuada, quem deu essa assistência a Karetsas, que cortava da direita para o meio. O grego dominou a bola perfeitamente e finalizou de primeira da entrada da área. Assim, surpreendeu o goleiro do Betis, Alvaro Valles, que até então vinha fazendo uma grande partida, e marcou no canto próximo. A jogada arrancou elogios do comentarista Sebastian Kneißl, da DAZN: "É extraordinário. Essa é uma qualidade que ele tem: identificar espaços e saber como a jogada vai se desenvolver." Segundo ele, "o primeiro toque" também foi extraordinário.

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Técnico do BVB, Niko Kovac elogia Konstantinos Karetsas: "Como uma lebre"

Karetsas também recebeu elogios de seu técnico. "Deu para ver que ele é um jogador muito bom", disse Kovac, antes de explicar: "Não só porque marcou o gol, mas porque muda de direção muito bem, como uma lebre. É difícil marcá-lo. Fez muitas pedaladas boas e deu bastante dinamismo ao time. Ele e Fabio se entenderam muito bem no ataque."

Portanto, se Guirassy não puder jogar, é "provável" que Karetsas ocupe seu lugar entre os titulares do BVB.