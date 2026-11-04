O jogador da seleção grega deveria substituir, após pouco mais de meia hora, Serhou Guirassy, que apresentava problemas físicos, mas antes precisou ir ao banheiro, como contou depois do jogo à DAZN.

Perguntado sobre o que o técnico Niko Kovac havia lhe dito antes de entrar, o jovem de 18 anos respondeu: "Para ser sincero, quando fui chamado para entrar, eu estava voltando do banheiro. Então não recebi nenhuma instrução." Seu lema, portanto, foi: "Simplesmente entrar em campo e jogar. Deixar rolar."

Kovac também se surpreendeu com a situação inusitada: "É verdade. Eu procurei por ele. De repente, ele não estava lá, e chamei o Carney (Chukwuemeka, nota da redação), mas então ele apareceu. Se ainda estivesse no banheiro, ou fazendo o que quer que fosse, não teria entrado." Karetsas, que havia sumido por alguns instantes, voltou a tempo e entrou na partida aos 34 minutos. Atuou com liberdade atrás de Fabio Silva, que, a partir de então, passou a ser o único atacante.

Karetsas teve uma grande atuação e coroou sua participação com o gol da vitória por 2 a 1, aos 72 minutos, poucos minutos depois de os visitantes empatarem a partida, aos 67, após o gol de Fabio Silva que havia aberto o placar. Por isso, mais tarde foi eleito o melhor em campo. O próprio jovem, porém, discordou da escolha. Modesto, explicou: "Fabio Silva merecia. Ele fez um gol e deu uma assistência."

Foi o português quem deu essa assistência, de uma posição um pouco mais recuada, para Karetsas, que cortava da direita para o meio. Ele dominou a bola perfeitamente e finalizou de primeira da entrada da área. Assim, surpreendeu o goleiro do Betis Alvaro Valles, que até então vinha se destacando, e marcou no canto mais próximo. O lance empolgou o comentarista da DAZN Sebastian Kneißl: "É extraordinário. Essa é uma qualidade que ele tem: identificar os espaços e saber como a jogada vai se desenvolver." Segundo ele, "o primeiro toque" também foi extraordinário.

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Técnico do BVB, Niko Kovac elogia Konstantinos Karetsas: "Como uma lebre"

Karetsas também recebeu uma avaliação positiva de seu técnico. "Deu para ver que ele é um jogador muito bom", disse Kovac, antes de explicar: "Não apenas porque fez o gol, mas porque dá bons cortes o tempo todo, como uma lebre. É difícil marcá-lo. Deu muitas boas pedaladas e trouxe bastante dinamismo. Ele e Fabio entrosaram muito bem no ataque."

Portanto, caso Guirassy fique fora, é "provável" que Karetsas ocupe seu lugar entre os titulares do BVB.