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Dejan Kulusevski revelou que recusou um transplante de joelho durante o verão e admitiu ter ficado decepcionado com pessoas do Tottenham durante seu longo drama com a lesão. O jogador da seleção sueca, que passou mais de 500 dias afastado dos gramados, disse que muitos no clube duvidavam de sua recuperação, mas afirmou que precisa perdoar tudo enquanto se prepara para voltar a jogar pela seleção.

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Kulusevski recusou transplante de joelho no verão

Kulusevski finalmente voltou a disputar uma partida oficial após mais de 500 dias afastado por um problema grave no joelho. Sua recuperação teve vários contratempos e incluiu consultas com especialistas médicos. Em entrevista ao veículo sueco Fotbollskanalen, o ponta revelou que foi aconselhado a passar por um transplante de joelho durante o verão, opção que rejeitou firmemente.

“Passei o verão inteiro conversando com outros médicos sobre fazer outra cirurgia”, disse. “Seria um transplante de joelho. Eu trocaria meu joelho pelo de outra pessoa. Disse não. Se sentir dor quando jogar, vou ter que jogar com dor.”

Kulusevski se decepcionou com pessoas no Tottenham

Kulusevski sugeriu que nem sempre se sentiu apoiado durante o período em que esteve afastado e que até dentro do clube havia dúvidas sobre sua recuperação. Ele acrescentou: “Muitos não acreditavam, muitos estavam céticos. Até no clube. Fiquei decepcionado com pessoas durante esse período, mas, ao mesmo tempo, preciso perdoar tudo.

“Às vezes, você gostaria de ter recebido mais ajuda e assim por diante. Mas, ao mesmo tempo, entendo que todos fazemos parte de um negócio.”

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Departamento médico do Tottenham volta a ser questionado

As declarações de Kulusevski aumentam os questionamentos sobre o departamento médico do Tottenham, que tem recebido duras críticas nos últimos dois anos. Vários jogadores do elenco principal passaram longos períodos afastados, com problemas físicos prejudicando repetidamente a capacidade do clube de manter um elenco estável. Torcedores e comentaristas já vinham questionando os cuidados com os jogadores e os métodos de recuperação.

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Kulusevski não é o primeiro jogador do Tottenham a levantar dúvidas sobre o departamento. O ex-capitão Cristian Romero optou por tratar uma lesão na Argentina, longe do clube, e deixou a equipe médica de fora dos agradecimentos em uma publicação nas redes sociais.

Kulusevski se prepara para voltar a jogar pela Suécia contra a Bósnia

Kulusevski está de volta à seleção da Suécia pela primeira vez em dois anos e espera jogar cerca de 30 minutos em cada uma das partidas desta semana pela Liga das Nações: contra a Bósnia e Herzegovina, no Strawberry Arena, no sábado, e contra a Polônia, fora de casa, na terça-feira.

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“É melhor do que zero, então estou feliz”, disse. Uma vitória sobre a Bósnia garantiria o primeiro lugar no grupo e o acesso à Liga A.