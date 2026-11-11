Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
Publicidade
Leeds United v Tottenham Hotspur - Premier League 2026/27Getty Images
Moataz Elgammal
Traduzido por

“Eu teria trocado meu joelho pelo de outra pessoa”: Dejan Kulusevski revela que recusou um transplante de joelho e admite estar decepcionado com pessoas no Tottenham

Siga GOAL no Google

Dejan Kulusevski revelou que recusou um transplante de joelho durante o verão e admitiu ter ficado decepcionado com pessoas do Tottenham durante seu longo drama com a lesão. O jogador da seleção sueca, que passou mais de 500 dias afastado dos gramados, disse que muitos no clube duvidavam de sua recuperação, mas afirmou que precisa perdoar tudo enquanto se prepara para voltar a jogar pela seleção.

Publicidade

Kulusevski recusou transplante de joelho no verão

Kulusevski finalmente voltou a disputar uma partida oficial após mais de 500 dias afastado por um problema grave no joelho. Sua recuperação teve vários contratempos e incluiu consultas com especialistas médicos. Em entrevista ao veículo sueco Fotbollskanalen, o ponta revelou que foi aconselhado a passar por um transplante de joelho durante o verão, opção que rejeitou firmemente.

“Passei o verão inteiro conversando com outros médicos sobre fazer outra cirurgia”, disse. “Seria um transplante de joelho. Eu trocaria meu joelho pelo de outra pessoa. Disse não. Se sentir dor quando jogar, vou ter que jogar com dor.”

Kulusevski se decepcionou com pessoas no Tottenham

Kulusevski sugeriu que nem sempre se sentiu apoiado durante o período em que esteve afastado e que até dentro do clube havia dúvidas sobre sua recuperação. Ele acrescentou: “Muitos não acreditavam, muitos estavam céticos. Até no clube. Fiquei decepcionado com pessoas durante esse período, mas, ao mesmo tempo, preciso perdoar tudo.

“Às vezes, você gostaria de ter recebido mais ajuda e assim por diante. Mas, ao mesmo tempo, entendo que todos fazemos parte de um negócio.”

Publicidade
Publicidade

Departamento médico do Tottenham volta a ser questionado

As declarações de Kulusevski aumentam os questionamentos sobre o departamento médico do Tottenham, que tem recebido duras críticas nos últimos dois anos. Vários jogadores do elenco principal passaram longos períodos afastados, com problemas físicos prejudicando repetidamente a capacidade do clube de manter um elenco estável. Torcedores e comentaristas já vinham questionando os cuidados com os jogadores e os métodos de recuperação.

Tópicos relacionados

Cobertura absoluta
Disney+ logo

Disney+

✅ Garante a transmissão de 100% das partidas do campeonato ao vivo, sem cortes de grade ou jogos exclusivos fora da plataforma.

✅ Permite assistir a partidas completas gravadas e compactos estendidos a qualquer hora, ideal para quem perde as rodadas que começam cedo no horário de Brasília.

✅ Reúne no mesmo app as transmissões esportivas da ESPN e todo o catálogo de filmes e séries da Disney, Pixar, Marvel e Star.

Mensal a partir deR$ 62,90

Kulusevski não é o primeiro jogador do Tottenham a levantar dúvidas sobre o departamento. O ex-capitão Cristian Romero optou por tratar uma lesão na Argentina, longe do clube, e deixou a equipe médica de fora dos agradecimentos em uma publicação nas redes sociais.

Kulusevski se prepara para voltar a jogar pela Suécia contra a Bósnia

Kulusevski está de volta à seleção da Suécia pela primeira vez em dois anos e espera jogar cerca de 30 minutos em cada uma das partidas desta semana pela Liga das Nações: contra a Bósnia e Herzegovina, no Strawberry Arena, no sábado, e contra a Polônia, fora de casa, na terça-feira.

Publicidade

“É melhor do que zero, então estou feliz”, disse. Uma vitória sobre a Bósnia garantiria o primeiro lugar no grupo e o acesso à Liga A.

Written byMoataz Elgammal

Senior Editor

صحفي

Ver perfil do autor