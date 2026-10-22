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Luis Figo fez grandes elogios a Lamine Yamal e brincou que teria sido obrigado a mudar de posição se os dois tivessem jogado na mesma época. O lendário ponta português expressou sua admiração pelo adolescente ao refletir sobre as diferenças entre o futebol atual e o de seus primeiros anos no Barcelona.

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Elogios de uma lenda

Figo expressou abertamente sua profunda admiração pela atual sensação do Barcelona, Yamal. O lendário ponta tem acompanhado de perto a rápida ascensão do jogador da seleção espanhola nos últimos meses.

Em entrevista à Betfair, Figo admitiu, em tom de brincadeira, que o enorme talento de Yamal teria afetado diretamente sua própria função em campo. Ele revelou que teria aceitado mudar de sua posição preferida para abrir espaço ao jovem no mesmo time.

Abrindo espaço pela ponta

Figo atuou principalmente pela direita ao longo de sua brilhante carreira no mais alto nível. No entanto, ele acredita que a qualidade atual de Yamal teria exigido uma grande mudança tática caso os dois tivessem dividido o vestiário.

“Se tivéssemos jogado juntos, talvez eu tivesse que jogar pela esquerda e mudar de posição”, explicou Figo. Apesar dos elogios, o ídolo português fez questão de lembrar a todos de sua própria habilidade com a bola. “Eu tinha um talento incrível, hein?”, acrescentou, sorrindo.

Getty Images

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Épocas diferentes

Yamal se firmou como titular ainda na adolescência, mas Figo enfrentou uma realidade completamente diferente. O ex-jogador fez questão de destacar as diferenças entre o futebol europeu de sua geração e o da geração de Yamal.

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“Os tempos são diferentes agora”, refletiu Figo ao comparar o início de sua carreira com o do atual jovem talento do Barcelona. “Quando cheguei ao Barcelona, tinha apenas 22 anos. Eu era muito jovem, e só três estrangeiros podiam começar jogando. Eu não começava jogando tanto. Eram outros tempos.

“O que eu acredito é que poderia ser titular em qualquer um dos dois times. Se eu fosse o técnico de qualquer um deles, me colocaria na escalação. Não posso dizer outra coisa… se eu mesmo não disser, ninguém vai dizer!”

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Preparação para o El Clásico

Nesta temporada, Yamal tem sido sensacional pelo Barcelona. Em 12 partidas por todas as competições, o jogador de 19 anos marcou dez gols e deu dez assistências. Agora, o jogador da seleção espanhola buscará contribuir novamente para sua equipe quando ela enfrentar o Real Madrid no El Clásico deste fim de semana.