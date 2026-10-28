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Ídolo do Arsenal, Paul Merson criticou duramente a forma como Mikel Arteta tratou a jovem promessa Max Dowman após sua expulsão na Copa da Liga Inglesa. O Arsenal sofreu uma eliminação humilhante diante do Fleetwood Town, da League Two, mas foi o comportamento do treinador à beira do campo que dominou as manchetes.

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Surpresa na Copa da Liga Inglesa e uma expulsão custosa

O campeão da Premier League sofreu uma derrota surpreendente na terça-feira e caiu nos pênaltis por 5 a 3 diante do Fleetwood Town, da League Two, após empate por 1 a 1. Aaron Loupalo-Bi abriu o placar para os donos da casa, antes de Viktor Gyokeres empatar diante de um estádio Highbury lotado. Apesar de ter 78% de posse de bola e registrar 26 finalizações, contra três do Fleetwood, o Arsenal não conseguiu marcar o gol da vitória.

O rumo do confronto mudou completamente aos 85 minutos. O ponta Dowman, de 16 anos, recebeu cartão vermelho direto após chutar Harrison Neal em reação a uma entrada dura.

Enquanto o adolescente deixava o campo, Arteta parecia visivelmente furioso. O técnico espanhol dirigiu palavras duras ao jovem, demonstrando clara frustração por ele não ter lidado bem com a entrada forte.

“Não gostei nada do que vi”

Ao acompanhar o episódio à beira do campo, o ex-jogador do Arsenal Merson criticou duramente a atitude de Arteta. Em declaração à Sky Sports, o comentarista argumentou que o técnico foi desnecessariamente duro com o jovem talento.

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“Eu gostaria mais de saber o que Mikel Arteta disse a ele quando estava saindo de campo. Não gostei nada do que vi”, afirmou Merson. “Se fosse [Viktor] Gyokeres, que é um jogador experiente de seleção, ele não faria isso. Mas faz com um garoto de 16 anos?”

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Merson considerou que uma postura mais acolhedora seria necessária, observando que o confronto ainda estava em aberto naquele momento.

“Ele não será o último jogador expulso pelo Arsenal, nem foi o primeiro. Se fosse comigo, eu teria passado o braço pelos ombros dele”, acrescentou. “Ainda estava 1 a 1, eles continuavam no jogo. Todos nós dizemos coisas na vida que gostaríamos de não ter dito e, se ele pudesse voltar atrás, faria diferente.”

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Arteta defende alertas feitos antes do jogo

Embora Arteta tenha se recusado a revelar exatamente o que disse a Dowman, ele indicou que o elenco havia sido expressamente alertado sobre o estilo físico do adversário de uma divisão inferior. O técnico do Arsenal sugeriu que seus jogadores haviam recebido orientações para manter a calma diante de entradas duras.

Ao comentar o episódio após a partida, Arteta explicou apenas: “Foi algo que discutimos antes do jogo.”

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Ele também ressaltou a importância do controle emocional contra adversários como aquele. “Quando preparamos o contexto da partida, fomos muito claros sobre as coisas que precisávamos respeitar e sobre o que precisávamos controlar emocionalmente”, acrescentou Arteta. “Foi muito claro.”

Eliminação difícil de engolir para o Arsenal

Depois de uma disputa dramática de pênaltis, na qual Jay Lynch defendeu a cobrança de Bruno Guimaraes antes de Conor Haughey converter o pênalti decisivo, o Arsenal precisa se recuperar rapidamente. Ser eliminado por uma equipe que ocupa a 18ª posição na quarta divisão do futebol inglês certamente será um duro golpe para o campeão e exigirá uma reflexão sobre a profundidade do elenco e o controle emocional dos jogadores.

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Arteta precisará administrar com cuidado as consequências da eliminação, especialmente o retorno de Dowman ao grupo principal após uma noite difícil. O Arsenal, porém, não tem tempo para ficar remoendo a humilhação: precisa reagir imediatamente e voltar as atenções para o grande confronto com o Liverpool pela Premier League.