“Ele pode se dar por satisfeito por não ter havido jogadores como eu em campo. Se eu estivesse lá, teria dado uma cabeçada nele e também levado um cartão vermelho”, reclamou o ex-atacante de nível mundial Zlatan Ibrahimovic, atuando como comentarista da FOX Sports.

Paredes, durante uma confusão que se formou após a final de domingo — na qual a Albiceleste perdeu por 0 a 1 para a Espanha na prorrogação —, partiu para cima dos jogadores espanhóis Eric Garcia e Gavi e foi punido com cartão vermelho, embora a partida já tivesse terminado. O companheiro de equipe Lisandro Martinez explicou mais tarde como ocorreu a cena desagradável e defendeu Paredes.

“Isso é extremamente anti-profissional da parte dele”, disse Ibrahimovic, demonstrando muito menos compreensão pelo jogador de 32 anos do Boca Juniors. O sueco anunciou, aliás, que, após sua estreia na Copa do Mundo, não trabalhará mais como comentarista de TV: “Foi um grande prazer compartilhar este estúdio com vocês – vocês realmente facilitaram as coisas para mim. Também gostaria de agradecer à FOX, aos Estados Unidos e a todas as pessoas que não aparecem na tela. Espero que os Estados Unidos tenham gostado tanto quanto eu. Esta é minha despedida do estúdio. Para mim, foi a primeira e última vez. Então: fiquem bem, todos vocês”, despediu-se Ibrahimovic com seu estilo característico.

Leandro Paredes é duramente criticado por surto na final da Copa do Mundo: “Que idiota”

Mas voltando a Paredes: o jogador da seleção argentina, que entrou no segundo tempo da final em Nova York/Nova Jersey, ainda levou uma bronca de mais alguns especialistas. “Isso é imperdoável. Se formos sinceros, ele nem deveria mais estar em campo. Ele já havia cometido sete ou oito faltas violentas”, comentou o ex-atacante da Bundesliga Mladen Petric na SRF, referindo-se também ao estilo de jogo geralmente agressivo de Paredes. O ex-jogador da seleção austríaca Andreas Herzog criticou na ORF: “Que idiota.”

Micah Richards, que já jogou, entre outros times, pelo Manchester City, comentou à BBC: “Isso é vergonhoso. Paredes deveria saber melhor. Todos nós sabemos como é perder um jogo, mas isso aqui é simplesmente ruim.”