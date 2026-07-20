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Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Oliver Maywurm

Traduzido por

"Eu teria dado uma cabeçada nele": especialistas criticam o argentino Leandro Paredes por comportamento “inaceitável” após a final da Copa do Mundo

Copa do Mundo
Espanha x Argentina
Espanha
Argentina
L. Paredes

Devido ao seu acesso de raiva logo após o apito final da final da Copa do Mundo, o meio-campista argentino Leandro Paredes está sendo alvo de críticas severas.

“Ele pode se dar por satisfeito por não ter havido jogadores como eu em campo. Se eu estivesse lá, teria dado uma cabeçada nele e também levado um cartão vermelho”, reclamou o ex-atacante de nível mundial Zlatan Ibrahimovic, atuando como comentarista da FOX Sports.

Paredes, durante uma confusão que se formou após a final de domingo — na qual a Albiceleste perdeu por 0 a 1 para a Espanha na prorrogação —, partiu para cima dos jogadores espanhóis Eric Garcia e Gavi e foi punido com cartão vermelho, embora a partida já tivesse terminado. O companheiro de equipe Lisandro Martinez explicou mais tarde como ocorreu a cena desagradável e defendeu Paredes.

“Isso é extremamente anti-profissional da parte dele”, disse Ibrahimovic, demonstrando muito menos compreensão pelo jogador de 32 anos do Boca Juniors. O sueco anunciou, aliás, que, após sua estreia na Copa do Mundo, não trabalhará mais como comentarista de TV: “Foi um grande prazer compartilhar este estúdio com vocês – vocês realmente facilitaram as coisas para mim. Também gostaria de agradecer à FOX, aos Estados Unidos e a todas as pessoas que não aparecem na tela. Espero que os Estados Unidos tenham gostado tanto quanto eu. Esta é minha despedida do estúdio. Para mim, foi a primeira e última vez. Então: fiquem bem, todos vocês”, despediu-se Ibrahimovic com seu estilo característico.

Leandro Paredes é duramente criticado por surto na final da Copa do Mundo: “Que idiota”

Mas voltando a Paredes: o jogador da seleção argentina, que entrou no segundo tempo da final em Nova York/Nova Jersey, ainda levou uma bronca de mais alguns especialistas. “Isso é imperdoável. Se formos sinceros, ele nem deveria mais estar em campo. Ele já havia cometido sete ou oito faltas violentas”, comentou o ex-atacante da Bundesliga Mladen Petric na SRF, referindo-se também ao estilo de jogo geralmente agressivo de Paredes. O ex-jogador da seleção austríaca Andreas Herzog criticou na ORF: “Que idiota.”

Micah Richards, que já jogou, entre outros times, pelo Manchester City, comentou à BBC: “Isso é vergonhoso. Paredes deveria saber melhor. Todos nós sabemos como é perder um jogo, mas isso aqui é simplesmente ruim.”

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