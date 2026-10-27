Vincent Garcia é o editor-chefe da revista esportiva francesa que tradicionalmente organiza a entrega da Bola de Ouro. Na cerimônia em Londres, na segunda-feira, o atacante do Bayern foi premiado pela primeira vez na carreira, após superar por uma margem mínima Kylian Mbappe (Real Madrid) e Lamine Yamal (FC Barcelona).

Em entrevista ao jornal esportivo L'Equipe, Garcia explicou por que, em sua opinião, os jogadores do Paris Saint-Germain não ficaram em posições melhores, apesar de a equipe do técnico Luis Enrique ter defendido o título da Liga dos Campeões na temporada passada e, assim, vencido novamente a competição de clubes mais prestigiada do mundo.

Três jogadores do PSG ficaram entre os dez primeiros: o vencedor do ano anterior, Ousmane Dembele, terminou em sétimo, logo atrás de Khvicha Kvaratskhelia, sexto colocado, enquanto Fabian Ruiz ficou em décimo. Assim, nenhum jogador do clube parisiense entrou no top 5.

O que o PSG fez de errado na visão do chefe da Bola de Ouro?

"Acho que a comunicação do PSG não foi totalmente clara. Primeiro, eles promoveram seus três jogadores; depois, apenas dois", disse Garcia. "Não é meu trabalho, pois não faço marketing, mas eles teriam feito melhor em destacar um único jogador. Eu teria apostado em um jogador: Ousmane Dembele, vencedor da Bola de Ouro", acrescentou. Na avaliação dele, os astros do PSG acabaram tirando votos uns dos outros.

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Em comparação com os parisienses, Garcia elogiou expressamente os esforços de Kylian Mbappe e do Real Madrid. O atacante acabou superado por Kane por uma pequena margem. "Acho que Mbappe fez uma campanha muito boa. Ele apresentou bons argumentos e também transmitiu bem sua mensagem às pessoas, inclusive às que tinham direito a voto", disse o editor-chefe.

Os resultados detalhados, incluindo quem votou em quem e quantos votos cada jogador recebeu, só serão divulgados no sábado, quando será publicada a próxima edição da France Football.