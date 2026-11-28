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Joshua Kimmich fez duras críticas a si mesmo após a expulsão no empate em Hamburgo.

"Considerando toda a situação em que nos encontramos, é completamente indesculpável", disse o vice-capitão do Bayern de Munique sobre o cartão vermelho por agressão : "Tenho que pedir desculpas ao time. Eu também não consigo explicar direito. Foi muito, muito estúpido, e fico feliz que ainda tenhamos conquistado um ponto."

Na partida que terminou 0 a 0 no Volksparkstadion , Kimmich puxou o cabelo do adversário Alexander Rössing-Lelesiit aos 44 minutos e teve que deixar o campo antes do fim.

"Isso não é nada do meu feitio", acrescentou Kimmich. "Também não tive nenhum atrito com o jogador em campo. Gostaria de dar uma explicação, mas é difícil até para mim entender." Segundo ele, não foi uma situação especialmente carregada de emoção.

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Borussia Dortmund pode ampliar vantagem na liderança

O técnico Vincent Kompany evitou criticar publicamente um dos líderes do time. "Agora, nesta fase, neste momento, não há chance de eu apontar o dedo para qualquer jogador e dar um presente ao público", afirmou Kompany enfaticamente.

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As dificuldades estão "bem duras" no momento, acrescentou o técnico do Bayern. Ainda assim, é preciso tirar dessa fase algo "que valha a pena no final".

O 0 a 0 em Hamburgo foi o quinto empate do Bayern em 11 jogos na temporada. Com isso, o clube com mais títulos alemães perdeu a chance de assumir a liderança, pelo menos até domingo. O Borussia Dortmund, que ocupa o primeiro lugar, pode ampliar sua vantagem sobre o Bayern para quatro pontos com uma vitória sobre o Bayer Leverkusen.