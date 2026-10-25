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Julian Alvarez pediu desculpas publicamente e de coração à torcida do Atlético de Madrid após garantir uma vitória crucial por 1 a 0 sobre o Deportivo La Coruna no sábado. O atacante argentino falou diretamente sobre seu controverso desejo de se transferir para o Barcelona, na esperança de finalmente reconstruir sua relação abalada com os torcedores no Metropolitano.

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Alvarez marca em vitória apertada

Alvarez marcou um gol decisivo e fez um pedido de desculpas há muito esperado pela torcida do Atlético no sábado. O atacante argentino garantiu uma importante vitória por 1 a 0 sobre o Deportivo La Coruna, manteve a boa fase como goleador e assegurou três pontos fundamentais. Foi seu segundo gol em dois jogos. Com o triunfo suado, o clube ficou a apenas dois pontos do Barcelona, atual líder de La Liga.

O que dominou a repercussão imediata da partida, porém, foi a entrevista do atacante à televisão após o jogo. Ele aproveitou a oportunidade para falar diretamente com a torcida depois de um período bastante turbulento na capital espanhola.

Atacante pede perdão à torcida

A relação entre Alvarez e a torcida no Metropolitano havia se deteriorado bastante nos últimos meses. Por causa de suas declarações fora de campo, o atacante vinha sendo vaiado com frequência nos jogos em casa desde o início desta temporada. Depois de finalmente receber uma ovação de pé de parte dos torcedores após seu gol da vitória, ele pediu perdão publicamente.

“Gostaria de pedir desculpas à nossa torcida pelo que disse na Copa do Mundo. Foi um erro pela forma como falei e pelo momento em que fiz isso”, disse Alvarez à Movistar+. “Entendo por que os torcedores estão irritados. Se eu fosse torcedor, também estaria. Especialmente depois de todo o apoio que me deram desde que cheguei.”

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Novela de transferência para o Barcelona gera tensão

A tensão persistente tem origem nas declarações que Alvarez deu enquanto estava a serviço da seleção durante a Copa do Mundo de 2026. O atacante afirmou publicamente que queria muito realizar o sonho de jogar pelo Barcelona.

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A declaração polêmica deu início a uma longa disputa por sua transferência, que atravessou a pré-temporada e dominou toda a janela de verão. O Atlético se recusou firmemente a vender seu principal atacante a um rival direto, obrigando-o a permanecer no clube. Agora, Alvarez está determinado a reconstruir essa relação e seguir em frente.

“Espero que, com trabalho duro e humildade, eu consiga reverter essa situação”, acrescentou. “Tenho me sentido melhor nos últimos jogos, tanto fisicamente quanto com a bola. Quero ajudar a equipe e dar o meu melhor.”

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Atlético acompanha próximo clássico

Após a importante vitória sobre o Deportivo, o Atlético ocupa a segunda colocação, com 25 pontos. O clube está bem posicionado para brigar pelo título nacional e tentar ultrapassar o atual líder.

O Atlético agora acompanhará de perto o grande jogo de domingo por La Liga, no Camp Nou. Terceiro colocado, com 21 pontos, o Real Madrid visita o Barcelona no aguardado primeiro clássico da temporada.