“Eu sou o verdadeiro herói!”... Trump rejeita o pedido de Rodri e se impõe na foto

A cerimônia de coroação da Espanha como campeã da Copa do Mundo de 2026 se transformou em momentos de tensão e constrangimento, depois que Rodri, capitão da seleção espanhola, pediu ao presidente da FIFA, Gianni Infantino, que afastasse o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, da foto comemorativa dos campeões — uma situação sem precedentes que gerou ampla polêmica.

A presença de Trump na sessão de fotos comemorativa do título causou certo nervosismo e momentos constrangedores, já que os jogadores e a comissão técnica espanhola queriam que a foto se concentrasse neles, sem a participação de figuras políticas.

Trump compareceu às comemorações da Espanha pela conquista da Copa do Mundo e entregou o troféu e as medalhas aos jogadores espanhóis após a vitória por 1 a 0 sobre a Argentina na final, no “MetLife Stadium”, em Nova Jersey, antes de tentar aparecer na foto oficial dos campeões mundiais ao lado da equipe.

Em um momento que não apareceu nas imagens da TV, Rodri, eleito o melhor jogador do torneio, dirigiu-se a Infantino pedindo que afastasse o presidente dos Estados Unidos para que a foto se concentrasse apenas nos jogadores e na comissão técnica espanhola, em uma atitude que reflete o desejo da equipe de reservar esse momento histórico exclusivamente para si.

Apesar desse pedido explícito do capitão da seleção espanhola, Trump acabou ficando com os campeões para a foto final.

Esse episódio é mais um de uma série de situações polêmicas que marcaram a cerimônia de encerramento da Copa do Mundo, após o incidente anterior em que a taça foi entregue a Trump nas arquibancadas durante a partida, em um desvio do protocolo oficial.