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Massimiliano Allegri demonstrou frustração após uma noite difícil do Napoli na Champions League e apontou uma grave crise de lesões que o deixou quase sem opções para fazer mudanças táticas. O Napoli sofreu uma derrota pesada para o Porto, a terceira em apenas quatro jogos em competições europeias nesta temporada.

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Falta de opções dificulta mudanças no segundo tempo

A campanha europeia do Napoli chegou a um novo ponto baixo em Portugal. A derrota por 4 a 1 para o Porto deixou Allegri em busca de respostas. O gigante italiano já perdeu sete de suas 14 partidas em todas as competições nesta temporada, um número preocupante para um clube com ambições tão altas. Apesar do início competitivo, os visitantes perderam o controle do jogo em um segundo tempo dominado pelo maior vigor físico dos donos da casa e pela eficiência nas finalizações em lances de bola parada.

A virada de rumo ocorreu por volta dos 70 minutos, quando o técnico do Porto, Vitor Bruno, recorreu ao banco para dar novo fôlego à equipe. Allegri, por outro lado, tinha as opções limitadas pela crescente lista de lesões que desfalcou o elenco do Napoli. Ele citou especificamente Lorenzo Lucca, Giovane e Noa Lang, além de dois jogadores nascidos em 2008, como suas únicas alternativas. “Naquele momento, eles fizeram cinco substituições e colocaram em campo jogadores descansados e com vigor físico. Gostaríamos de ter feito o mesmo, mas eu só tinha atacantes no banco. Para disputar jogos com esse gasto de energia, é preciso fazer substituições. Caso contrário, não dá, é simples. Só é possível manter esse ritmo se você tiver oito ou nove substituições disponíveis”, afirmou Allegri, segundo a Sky Sport Italia.

Erros táticos custam caro em Portugal

Apesar de ter competido durante a primeira hora, a equipe italiana desmoronou quando o Porto aumentou a pressão. O modo como os gols foram sofridos deixou o treinador frustrado. Allegri apontou erros específicos que acabaram com as chances de sua equipe de conseguir um resultado. Em particular, destacou um desencontro na linha defensiva envolvendo Sam Beukema, cuja hesitação permitiu ao Porto recuperar a posse de bola e criar uma chance de marcar.

“São os detalhes que fazem a diferença. Hoje cometemos erros em duas situações de bola parada e naquele afastamento de Meret”, explicou Allegri. “Beukema vai direto na bola, ela é disputada e ele precisa marcar o adversário. Foi um momento de desatenção; Beukema vinha jogando bem, talvez houvesse cansaço. São esses os detalhes que contam. Até contra a Juve o jogo transcorria bem, mas certos erros se tornam decisivos neste nível.”

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O impacto do cansaço na Champions League

Com as equipes obrigadas a voltar a campo a cada 72 horas sob diretrizes que aumentaram drasticamente o tempo efetivo de jogo, o treinador italiano ressaltou que nenhuma equipe consegue manter a regularidade em várias competições sem um banco capaz de atender às exigências físicas do início ao fim das partidas. Allegri reconheceu que o cansaço acabou afetando seus jogadores, mas insistiu que a atuação representou uma clara evolução em relação ao recente tropeço contra a Juventus no campeonato nacional.

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“O ritmo na Champions League é alto, e o cansaço apareceu. Posso cobrar dos rapazes os erros nos detalhes, nas pequenas coisas, mas, no restante, eles correram e jogaram. E, certamente, a atuação foi melhor do que aquela contra a Juve no campeonato”, disse Allegri.

De olho na “final” contra a Lazio

Com a pausa para as seleções se aproximando, Allegri precisa superar mais um desafio no campeonato nacional antes que o elenco possa se recuperar. O Napoli enfrentará a Lazio em um confronto de grande importância, que o treinador já classificou como decisivo para a temporada. Ele espera que o retorno dos jogadores lesionados após a pausa permita à equipe encontrar a regularidade que lhe faltou durante este difícil período de outono.

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“Agora vem a Lazio, é como se fosse uma final. Depois, na pausa, vamos recuperar os jogadores. Houve uma pausa que vivi na minha época na Juve que foi difícil... momentos assim também acontecem no futebol”, concluiu Allegri.