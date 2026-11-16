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O primeiro-ministro Andy Burnham se manifestou contra o fim da proibição de transmissões aos sábados às 15h, argumentando que a restrição protege os clubes de futebol das divisões inferiores. Introduzida na década de 1960, a medida impede transmissões ao vivo pela televisão entre 14h45 e 17h15 aos sábados, mas pode ser revogada a partir do ciclo de direitos de transmissão de 2029-30.

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Autoridades reavaliam regra de transmissão em vigor há décadas

Burnham pede cautela antes de suspender a restrição, prevista no artigo 48 da UEFA para quando pelo menos metade dos clubes das duas primeiras divisões joga ao mesmo tempo. Atualmente, a regra é aplicada pela Federação Inglesa de Futebol e pela Federação Escocesa de Futebol para preservar o público nos estádios. As emissoras, porém, pressionam por mais jogos ao vivo para manter suas receitas. O atual contrato da Premier League elevou de 200 para 270 o número de partidas televisionadas.

Dirigente prioriza as finanças dos clubes

Em meio a essa tendência comercial, a próxima licitação dos direitos de transmissão da SPFL poderá, segundo informações, abrir caminho para a exibição ao vivo de todas as partidas. Ao explicar por que os times das divisões inferiores precisam ser protegidos de uma programação dominada por jogos da primeira divisão, Burnham afirmou: "Eu recomendaria um pouco de cautela em relação a isso [a restrição], porque ela protege a receita dos clubes das ligas inferiores.

"Se você tiver jogos da Premier League praticamente sem parar, a qualquer hora, isso talvez tire o incentivo para ir assistir a partidas da Football League ou de ligas fora dela. Por isso, acho que a questão precisa ser analisada com cuidado. Não vou considerar aqui apenas a perspectiva do consumidor. Vou levar em conta a saúde do futebol nessa questão específica.

"Antes de concordar com a ideia de 'ter ainda mais futebol ao vivo', eu gostaria, acima de tudo, de proteger a estrutura das divisões do futebol. Acho que se trata de proteger a experiência do torcedor que paga ingresso e a estrutura das divisões do futebol. Essas questões vêm em primeiro lugar para mim."

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Dirigente da liga prevê revisão futura

Questionado se as emissoras também precisam ter mais consideração pelos torcedores ao mudar horários de jogos para a transmissão ao vivo, Burnham criticou as dificuldades impostas a quem acompanha o time fora de casa: "Pelo que vejo, não há nenhuma consideração pelos torcedores que precisam viajar. Jogos nas noites de segunda-feira, com pessoas do nordeste indo para o noroeste: a forma como isso é feito não é justa. Ou jogos muito cedo no sábado, quando é muito difícil para as pessoas chegarem lá. Então, nesse ponto, concordo [com a necessidade de ter mais consideração]."

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Enquanto isso, o diretor executivo da Premier League, Richard Masters, disse à talkSPORT em agosto que o futebol inglês tendia a manter a proibição: "Não somos só nós que participamos da decisão sobre o artigo 48. Participamos nós, a EFL e a FA. Em algum momento no futuro, teremos de decidir se as coisas vão mudar.

"Não é uma decisão para agora. É uma decisão que precisamos tomar antes dos próximos processos nacionais que a EFL e a Premier League vão conduzir. Eu diria que, daqui a cerca de 18 meses, voltaremos a essa decisão sobre a manutenção ou não do artigo 48."

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Negociações de direitos moldam os próximos anos

A Premier League, a EFL e a SPFL não vão resolver a questão imediatamente, deixando torcedores e clubes à espera antes do ciclo de 2029-30. Com Masters indicando uma revisão formal em cerca de 18 meses, a pressão das emissoras encontrará resistência de grupos de torcedores e representantes das divisões inferiores. A forma como as entidades responsáveis pelo futebol equilibrarão as receitas de televisão com o público nos estádios definirá a próxima era do futebol nacional.