Pau Cubarsí vive uma das melhores fases de sua carreira apesar da pouca idade, depois de ter se tornado um dos pilares fundamentais da defesa da seleção da Espanha e do Barcelona, graças à sua personalidade forte e às suas qualidades técnicas, que lhe renderam a confiança do técnico Hansi Flick. Mas por trás desse sucesso precoce há histórias de trabalho, sacrifício e momentos inesquecíveis, alguns dos quais o jovem zagueiro relatou durante uma entrevista ao jornal "The Athletic".
O zagueiro do Barcelona relembrou um dos momentos mais importantes de sua trajetória internacional, quando salvou o gol da Espanha de um tento certo diante da Argentina na final da Copa do Mundo de 2026, após intervir para afastar a bola à frente de Marcos Senesi nos acréscimos da prorrogação, mantendo a vantagem de sua seleção por um a zero no MetLife Stadium, em Nova Jersey, e contribuindo para a conquista do título mundial pela Espanha.
Cubarsí falou sobre os instantes que antecederam sua intervenção decisiva, dizendo, segundo informou o site da rádio "Cadena SER": "A bola não entrou no gol, e eu respirei aliviado. A primeira coisa em que pensei foi: bem, falta um ataque, tenho que defendê-lo antes de me tornar campeão do mundo", explicando que se lembra do movimento de Lionel Messi com a bola na linha da área, e do arranque de Senesi por trás da defesa espanhola, antes de perceber que havia um espaço perigoso entre ele e Mikel Merino.
O jovem zagueiro acrescentou que percebeu a necessidade de agir rápido para interromper o ataque, e disse: "Eu sabia que tinha que me lançar em direção a ele com toda a minha força e deixar o resto para o acaso", antes de conseguir afastar a bola e cair exausto no gramado, explicando que permaneceu com a cabeça na grama sem olhar para trás, até se certificar de que a bola não havia entrado nas redes, antes de assimilar a dimensão da intervenção com a qual salvou sua seleção.
Após o apito final, Cubarsí viveu momentos excepcionais com seus companheiros na comemoração da conquista da Copa do Mundo, antes de receber outra surpresa ao ser informado de que havia sido escolhido o melhor jogador jovem do torneio, e disse sobre isso: "Fiquei perplexo. Eu sabia que tinha uma chance, pois poucos jogadores jovens chegam a uma final de Copa do Mundo, mas meu único objetivo era dar o meu melhor e ajudar a Espanha a conquistar o título".
Tópicos relacionados
Para além das conquistas dentro de campo, Cubarsí falou sobre o grande papel que sua família desempenhou na sua chegada a esse patamar, expressando o orgulho por sua capacidade de melhorar a vida de seus pais depois de anos de sacrifícios, e disse: "Meu pai não trabalha mais na empresa da família, então agora ele pode comparecer aos jogos comigo e aproveitar a vida. Ter contribuído para a aposentadoria deles, como filho, me enche de orgulho. Podemos aproveitar essa vida juntos, porque, se cheguei onde estou hoje, foi graças aos sacrifícios deles", enquanto a empresa da família segue em funcionamento sob a supervisão de seu tio e de seu primo.
O zagueiro espanhol também revelou um pouco de seus interesses fora do futebol, admitindo seu gosto por carros e por acompanhar os novos modelos, mas ressaltou que seus pais não o incentivam a possuir um carro de luxo no momento por causa de sua pouca idade, e disse rindo: "Gosto de carros e, de vez em quando, dou uma olhada nos novos modelos, mas meus pais não veem com bons olhos a ideia de eu dirigir um carro de luxo tendo apenas dezenove anos. Disseram-me para esperar um pouco, até amadurecer e adquirir mais experiência".
Ao encerrar sua fala, Cubarsí revelou os zagueiros que considera fonte de inspiração, os ídolos do Barcelona Carles Puyol e Gerard Piqué, explicando que admira a diferença entre seus estilos, e disse: "Admiro os dois perfis, o zagueiro aguerrido e o zagueiro tecnicamente talentoso. Piqué tinha um papel mais importante na criação de jogadas, mas Puyol era central em termos de mentalidade e personalidade", numa referência ao seu desejo de aliar a força defensiva às qualidades técnicas em sua carreira.