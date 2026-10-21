O uruguaio Ronald Araújo chegou ao Liverpool, vindo do Barcelona, no verão passado, para atuar como zagueiro central, mas agora joga na posição de lateral-direito e começou a registrar números ofensivos impressionantes.

O jornal "As" afirmou que a contratação de Ronald Araújo talvez tenha sido uma das adições mais inesperadas do verão, mas foi exatamente o que ele e o técnico Andoni Iraola precisavam.

Em apenas 11 partidas, o ex-jogador do Barcelona se tornou querido pela torcida. Isso desmente a ideia de que a torcida não deve se apegar a um jogador emprestado.

O uruguaio deixou uma marca impressionante em Anfield, a ponto de o Liverpool já estar interessado em mantê-lo no clube para além desta temporada.

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Ronald Araújo declarou ao programa "El Larguero" da rádio Cadena SER, na zona mista do estádio de Anfield, após a partida contra o Villarreal ontem pela Liga dos Campeões da Europa, na qual marcou um gol na vitória por 4 a 3: "Eu precisava muito dessa mudança. Eu estava muito convicto disso".

E continuou: "Quando a temporada terminou e nos classificamos para a Copa do Mundo, foi uma decisão crucial para mim. Conversei com o clube, com o Deco e com o técnico (Hans Flick), e eles facilitaram muito as coisas para mim. Eles me ajudaram bastante. Acho que estou encontrando aqui o que eu precisava, que é jogar, sentir-me importante e mostrar minhas qualidades futebolísticas".

Transformação enorme no nível de Araújo

Depois de um passe magnífico de calcanhar contra o Atlético de Madrid (2 a 1) na primeira partida da fase de grupos, e de seu primeiro gol pelo Liverpool em Linz contra o LASK (3 a 6) na semana passada, o uruguaio voltou a marcar outro gol contra o Villarreal no estádio de Anfield. Três partidas, três gols marcados.

O próprio Ronald escreveu nas redes sociais: "Nunca desista".

Andoni Iraola agora sabe que, se precisar de um atacante na Europa, pode contar com o ex-jogador do Barcelona.

Seja ocupando a posição de lateral-direito ou fazendo a diferença como atacante, Araújo não poupa esforços. Dá tudo o que tem. Para ele, isso não representa problema algum.

E como declarou na coletiva de imprensa antes da partida, e confirmou novamente pela rádio após o jogo contra o Villarreal, no qual atuou no primeiro tempo: "A posição de lateral não é uma posição diferente para mim. É verdade que me sinto mais confortável como zagueiro central, mas essa posição vai me ser muito útil no futuro".

E prosseguiu: "Eu já joguei nela em partidas de Clássico, e tive que enfrentar alguns pontas muito velozes (risos)", referindo-se a Vinícius.

Houve quem duvidasse, como Troy Deeney, de sua capacidade de se adaptar à Premier League inglesa, com o ex-jogador inglês dizendo à rede CBS Sports Golazo: "Eu achava que era uma contratação desesperada... Devo-lhe um pedido de desculpas".

Mas a realidade está bem longe disso. Ronald Araújo possui a personalidade e o espírito combativo, além da habilidade, que cativam o coração dos torcedores ingleses.

E por isso, a torcida de Anfield está encantada com ele. Basta vencer um simples duelo, daqueles em que tanto a bola quanto o adversário voam pelos ares, para que a torcida do Liverpool se levante das arquibancadas.

É natural, então, que os dirigentes de Anfield já pensem em estender o contrato do uruguaio. Tudo o que ele precisa é melhorar o inglês.

Araújo, que admite sentir-se "muito bem e muito feliz, tanto pelas vitórias quanto pela adaptação", não pensa em seu futuro no momento: "Ainda é muito cedo para falar sobre isso". O defensor de 27 anos chegou por empréstimo no verão passado, com uma opção de compra não obrigatória no valor de 55 milhões de euros.

Ele tem contrato com o Barcelona até 2031. A decisão do Liverpool de estender o contrato de Ronald em definitivo dependerá de ele continuar apresentando seu nível atual.

O que é certo para o uruguaio no momento é que, sob o comando de Andoni Iraola, ele recuperou sua "paixão pelo futebol".