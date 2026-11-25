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O inglês Anthony Gordon, astro do Barcelona, falou sobre o apelido de "Rei de Baku", dado a ele pelos jogadores, depois de brilhar na partida do Barça desta noite contra o Sabah.

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Segundo o jornal "Mundo Deportivo": "Como já mencionamos antes, Anthony Gordon tem um carinho especial pelo Azerbaijão, e essa paixão por Baku continuou após a partida de quarta-feira".

O Barcelona conquistou uma vitória merecida por 4 a 1 sobre o Sabah, do Azerbaijão, fora de casa, na partida disputada na noite desta quarta-feira, pela quinta rodada da fase de grupos da Champions League.

Anthony Gordon abriu o placar para o Barcelona aos 31 minutos e voltou a marcar aos 50, garantindo uma doblete na partida. Karim Adeyemi fez o terceiro gol aos 55, antes de Gabriel Jesus fechar a goleada do Barcelona com o quarto, aos 60. O único gol do Sabah foi marcado por Mikalz, aos 63.

Com isso, Gordon chegou à 15ª participação em gols em sua trajetória na Champions League, somando as passagens por Newcastle United e Barcelona: foram 13 gols e duas assistências.

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Das 15 participações em gols de Gordon, 11 aconteceram em jogos de seu time fora de casa, com 10 gols e uma assistência.

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O curioso é que, dos 10 gols que o atacante inglês marcou fora de casa na Champions League, 6 foram justamente no Azerbaijão.

Gordon marcou 4 gols pelo Newcastle United contra o Qarabag em fevereiro passado, antes dos dois gols pelo Barcelona contra o Sabah nesta quarta-feira.

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Com isso, Anthony Gordon se tornou o primeiro jogador da história a marcar 6 gols fora de casa em um único país , no mesmo ano civil, na Champions League, segundo o perfil de estatísticas "Mister Chip".

O jogador britânico falou sobre o assunto após a partida, quando brincaram com ele perguntando se ele era o "Rei de Baku": "Eu não diria isso (risos), mas é um lugar muito especial para mim. Eu poderia ter feito um hat-trick, mas perdi aquela chance com o pé esquerdo. Estou muito feliz".

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O ponta admitiu que a partida não foi fácil, principalmente por jogar longe de casa: "Os últimos dias não foram fáceis por causa da viagem e de estar longe da minha família. Mas cumprimos nossa obrigação e respeitamos o Sabah, que é um time excelente".

Gordon elogiou a boa atuação do Barcelona: "Pressionamos forte no campo de ataque, as chances apareceram e nós as aproveitamos. Estou muito feliz por fazer parte deste time. Marcar gols é sempre o nosso objetivo; nunca paramos de atacar, esse é o nosso estilo".

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Ele encerrou em tom de brincadeira ao ser perguntado se gostaria de voltar a Baku: "Quero voltar (risos). Espero voltar em breve".

A classificação do Barcelona após a vitória sobre o Sabah

Com a vitória merecida, o Barcelona subiu para a quarta posição, com 12 pontos, somando 4 vitórias e uma derrota. Já o time azerbaijano aparece na 32ª colocação, com 3 pontos, após uma vitória e 4 derrotas.

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Apesar do amplo domínio do Barcelona, o time azerbaijano mostrou muita coragem e não se limitou a defender: tentou em várias ocasiões chegar ao gol de Juan García, aproveitando o avanço dos laterais do Barcelona e a velocidade de seus jogadores na transição da defesa para o ataque, o que deu muita emoção à partida e empolgou visivelmente a torcida.

No entanto, a experiência do Barcelona e a qualidade de seus jogadores foram se impondo aos poucos, principalmente com a movimentação do trio de ataque escolhido por Hansi Flick, que provou ser capaz de fazer a diferença a qualquer momento graças à velocidade, à habilidade e à capacidade de jogar em espaços curtos.