“Eu poderia escrever meio livro!”: Xabi Alonso reflete sobre os três primeiros meses agitados no Chelsea

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O técnico do Chelsea, Xabi Alonso, deu informações detalhadas sobre lesões antes da partida de sábado contra o Manchester United e confirmou que Maxence Lacroix ficará semanas afastado dos gramados. Alonso também refletiu sobre seus primeiros três meses agitados no comando da equipe em Stamford Bridge.

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Lacroix desfalca o Chelsea em meio a problemas na defesa

O defensor do Chelsea Maxence Lacroix está fora até depois da próxima pausa para as seleções por causa de uma lesão, confirmou o técnico Xabi Alonso. O desfalque deixa o Chelsea com poucas opções para o miolo da defesa antes do confronto com o Manchester United.

Alonso revelou, porém, que o também defensor Pep Chavarria voltou a integrar a lista de relacionados para a partida.

O meio-campista Moises Caicedo também foi liberado para jogar após pequenas preocupações com sua condição física.

Alonso fala sobre a chance de Fofana e a possível máscara de Martinez

Com Lacroix indisponível, Alonso apostou em Wesley Fofana para assumir a responsabilidade ao lado de Levi Colwill e Josh Acheampong. “Com a lesão de Max, temos Wes... Mesmo tendo perdido o pênalti, acho que ele fez um bom jogo. Foi consistente, foi forte e vi muitos pontos positivos”, disse Alonso.

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Sobre o possível retorno do goleiro Emi Martinez, Alonso observou: “Caso esteja pronto para jogar, provavelmente precisará de uma máscara de proteção facial.”

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Alonso reflete sobre os primeiros meses de intenso aprendizado no Chelsea

Ao refletir sobre seus três primeiros meses no comando do Chelsea em Stamford Bridge, Alonso admitiu que a experiência tem sido extremamente intensa. “Ah, muitas coisas. Tantas coisas. Talvez eu pudesse escrever meio livro sobre esses três meses. E muitas outras ainda estão por vir”, disse Alonso, sorrindo.

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Ao abordar a disciplina após o recente cartão vermelho de Cole Palmer contra o Tottenham, Alonso acrescentou: “Conversamos, sim, sobre o jogo, sobre coisas que podemos melhorar... Cole é inteligente, ama o futebol, ama aproveitá-lo.”

“Para sentirmos que somos consistentes, acho que precisamos ser mais regulares”, enfatizou o técnico.

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Chelsea busca regularidade a partir do jogo contra o Manchester United

Alonso pediu aos jogadores que adotem princípios fundamentais sólidos enquanto constroem segurança tática a longo prazo.

O técnico espera uma atuação muito melhor do que a apresentada no revés sofrido em uma competição nacional no último fim de semana.

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