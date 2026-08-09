Uma primeira versão deste artigo foi publicada em março de 2023.

O Arsenal pagou 87,5 milhões de euros por Bruno Guimarães ao Newcastle United. Com isso, o meio-campista brasileiro de 28 anos é a segunda contratação mais cara da história do clube, atrás apenas de Declan Rice. Como já aconteceu em seus clubes anteriores, ele também usará a camisa 39 no Arsenal. Para ele, ela é o símbolo de sua origem e o lembra do caminho difícil que percorreu para se tornar um dos melhores jogadores da melhor liga do mundo.

Embora tenha crescido quando criança no Rio, perto do Maracanã, e passasse cada minuto livre correndo atrás da bola com os amigos, uma carreira como jogador de futebol não estava traçada. Pelo contrário: enquanto seu pai queria matriculá-lo no futsal, sua mãe não gostava muito de futebol. Ela preferia muito mais que o jovem Bruno se tornasse um bom nadador, como Guimarães relatou em 2023 em um texto para The Players' Tribune.

Sua mãe teria dito a seu pai: "Não, não, não. Eu não quero ter mais um desses em casa, isso vai me matar." Então ela matriculou Bruno em um clube de natação. Durante seis meses, Bruno foi aos treinos de natação, até voltar para casa chorando: "Mãe, essa natação! Sério? Eu não gosto nem um pouco disso. Me desculpa, mas eu preciso jogar com a bola."

Ronaldinho era o ídolo de Bruno Guimarães

A partir daí, ele passou a perseguir o sonho de um dia se tornar um jogador de futebol bem-sucedido como seu grande ídolo, Ronaldinho. Enquanto sua mãe trabalhava em uma loja de motos, seu pai sustentava a família como taxista. "No Brasil, e principalmente no Rio, esse é um trabalho duro", disse Bruno. "Você trabalha o dia inteiro e a noite inteira. Eu praticamente só via meu pai quando ele vinha no sábado para me ver jogar futebol." Naquela época, o número 039 já havia se marcado em Bruno: era o número do táxi de seu pai.

Aos 11 e 12 anos, Bruno fez testes nos tradicionais Botafogo e Fluminense, mas foi rejeitado em ambas as ocasiões. Naquela época, Bruno tinha grandes problemas com o nervosismo e ficou arrasado por não poder se transferir para um dos grandes clubes. "Mas minha mãe então me contou a história de Cafu e como ele inicialmente foi rejeitado por praticamente todos os grandes clubes."

Aos 15 anos, Bruno recebeu a chance de ir para a academia de base do Audax São Paulo. Era uma grande oportunidade, mas também um passo difícil para a família: "Eu nunca vou esquecer como meus pais me levaram por cinco horas no táxi amarelo do meu pai até São Paulo. Eles deixaram seu único filho nessa grande cidade com outros jovens que não conheciam, em um dormitório lotado com 18 beliches."

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Bruno Guimarães: período difícil no Audax São Paulo

Ele teria chorado todas as noites no início, segundo o agora jogador de 28 anos. Também porque havia convidados indesejados no dormitório. Ele mantinha um celular velho debaixo do travesseiro. Numa noite, tentou pegá-lo. "Mas, em vez do velho telefone de plástico, de repente senti algo peludo. Não era fofinho, era nojento. Eu peguei num rabo. Eu gritei tão alto. Lá estava aquele rato gordo me encarando, como se quisesse dizer: 'Ei, o que você está fazendo na minha cama?'"

Quando pulou da cama, Bruno bateu a cabeça na cama, e mais dois ratos teriam aparecido. "Achei que tinha ido parar no inferno", lembrou Bruno. Mais de uma vez, ele teria feito as malas para deixar o Audax. O que lhe dava força eram apenas as visitas dos pais nos dias de folga e nos fins de semana. Eles sempre iam a São Paulo no táxi amarelo de número 039 para ver o filho.

Fundamental para o restante da carreira de Bruno foi uma conversa com Fernando Diniz. O ex-jogador e atual técnico do Corinthians era, na época, treinador do Audax. Bruno se lembrava bem daquela conversa durante a pré-temporada do time principal. Diniz teria lhe dito: "Bruninho, seja o que for que você queira fazer na sua vida, você será um dos melhores. Porque você tem dedicação e é focado. (…) Você tem a alma de um grande jogador." Ainda assim, levou mais um ano até que Diniz colocasse Bruno entre os profissionais, aos 19 anos.

Bruno Guimarães tatuou o 39 na panturrilha

A partir daí, a grande carreira ganhou impulso. Bruno se transferiu para o Athletico Paranaense em 2017, e no início de 2020 o Olympique Lyon levou à Europa o volante robusto e tecnicamente qualificado por 20 milhões de euros. Dois anos depois, por mais que o dobro desse valor, ele se tornou a primeira contratação cara do Newcastle United após a aquisição saudita. Depois de uma boa evolução nos Magpies e de duas participações em Copas do Mundo com o Brasil, ele passa agora a jogar pelo Arsenal.

Sempre presente durante sua ascensão: o 39, que estampava o táxi de seu pai. Guimarães não a carrega apenas como tatuagem na panturrilha, mas também como número de camisa: "Quando cheguei ao Paranaense, liguei para o meu pai e estávamos falando sobre qual número eu deveria escolher. Pensei no 97, porque nasci em 1997. Mas ele sugeriu: 'Que tal a 39? É mais do que um número. 039 nos tornou tudo possível. Nossa casa, nossa comida, nossos móveis e suas chuteiras.'"

Bruno gostou da ideia e quis perguntar ao roupeiro sobre o número. Mas ele já havia reservado uma camisa para ele. "Eu abri a bolsa e juro: era a 39", contou Bruno. Ele disse que até chorou. Não é de se admirar, provavelmente não há destino maior do que esse.