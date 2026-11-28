Feyenoord busca reação no Klassieker em meio a jejum de vitórias
O Feyenoord recebe o arquirrival Ajax em De Kuip, pela 14ª rodada da Eredivisie, em busca do fim de uma sequência de sete jogos sem vencer em todas as competições e quatro derrotas consecutivas. Mais um revés igualaria o recorde do clube de cinco derrotas seguidas, registrado pela última vez sob o comando de Giovanni van Bronckhorst em 2015–16, antes de uma recuperação ao lado de Dick Advocaat.
Anis Hadj Moussa volta após desfalcar o time na derrota para o Excelsior e pode fazer sua 100ª partida pelo Feyenoord em todas as competições. Desde sua estreia, em agosto de 2024, o ponta argelino participou diretamente de 45 gols (33 gols e 12 assistências), mais do que qualquer outro jogador do Feyenoord nesse período.
‘Eu o considero um fenômeno’: Slot fala sobre Hadj Moussa
Segundo a ESPN, o ex-técnico do Feyenoord Arne Slot revelou que precisou convencer o diretor técnico Dennis te Kloese a contratar Hadj Moussa, do Vitesse, apesar das ressalvas do departamento de observação sobre sua atuação defensiva sem a bola e do interesse do Ajax.
“Quando eu via o Vitesse jogar naquele período… Toda vez que Anis ficava no mano a mano, algo acontecia; ele criava chances para si ou para o time”, disse Slot. “Cite alguns outros jogadores que dominam o mano a mano como Anis. De um jeito ou de outro, ele passa pelo adversário. Eu o considero um fenômeno.”
Slot acrescentou que Hadj Moussa evoluiu muito além de um jogador que entrava no fim das partidas sob o comando de Sipke Hulshoff e Van Bronckhorst. “O que me surpreendeu foi ele ser capaz de fazer a diferença duas vezes por semana, durante noventa minutos, no mais alto nível da Eredivisie e da Champions League”, disse Slot. “Anis não é apenas veloz. Se ele subir mais um degrau em breve, e espero que seja para a Premier League, tenho curiosidade de ver se vai se adaptar àquele ritmo... até contra o Manchester City ele conseguiu enlouquecer os adversários com seus dribles.”
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Van Bronckhorst pede intensidade do jogo contra o Porto
Van Bronckhorst chamou o De Klassieker de maior jogo da temporada. O Feyenoord está em quinto lugar, três pontos atrás do Ajax, que chegará ao início do clássico pelo menos três posições acima do rival pela primeira vez desde maio de 2021. O técnico pediu ao time que leve para o clássico o espírito mostrado na partida de terça-feira contra o FC Porto, pela Champions League, elogiou Luciano Valente pelo desempenho na ponta esquerda e alertou para a ameaça representada por Tolu Arokodare, do Ajax.
“É o maior jogo da temporada. O Klassieker é uma partida especial, então, como técnico e jogador, você certamente sente isso”, disse Van Bronckhorst na sexta-feira. “Vocês viram o melhor exemplo na última terça-feira... Ali, viram um time que realmente foi para cima e jogou muito bem contra um adversário forte. Senti que, naquela partida, não havia sinal de que estávamos passando por um momento difícil.”
Reforços no elenco e marcas em De Kuip
Tsuyoshi Watanabe está à disposição após ser poupado contra o Porto por problemas no pé. Com isso, Van Bronckhorst conta com três zagueiros, incluindo Thijs Kraaijeveld e Mika Marmol. Já o goleiro Tjark Ernst segue treinando intensamente depois de perder a condição de titular. Van Bronckhorst também se prepara para seu 150º jogo à frente do Feyenoord na Eredivisie, atrás apenas dos 170 de Bert van Marwijk pelo clube.
“Watanabe está à disposição; ele teve alguns problemas no pé nas últimas semanas”, explicou Van Bronckhorst. “Vencer é o melhor remédio e, se isso acontecer contra o Ajax, melhor ainda.”