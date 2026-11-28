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Ex-técnico do Feyenoord, Arne Slot elogiou a evolução de Anis Hadj Moussa antes do De Klassieker contra o Ajax. Giovanni van Bronckhorst tenta encerrar uma sequência de sete jogos sem vencer. De volta ao time, Hadj Moussa pode fazer sua 100ª partida pelo Feyenoord, que busca diminuir em De Kuip a vantagem de três pontos do Ajax.

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Feyenoord busca reação no Klassieker em meio a jejum de vitórias

O Feyenoord recebe o arquirrival Ajax em De Kuip, pela 14ª rodada da Eredivisie, em busca do fim de uma sequência de sete jogos sem vencer em todas as competições e quatro derrotas consecutivas. Mais um revés igualaria o recorde do clube de cinco derrotas seguidas, registrado pela última vez sob o comando de Giovanni van Bronckhorst em 2015–16, antes de uma recuperação ao lado de Dick Advocaat.

Anis Hadj Moussa volta após desfalcar o time na derrota para o Excelsior e pode fazer sua 100ª partida pelo Feyenoord em todas as competições. Desde sua estreia, em agosto de 2024, o ponta argelino participou diretamente de 45 gols (33 gols e 12 assistências), mais do que qualquer outro jogador do Feyenoord nesse período.

‘Eu o considero um fenômeno’: Slot fala sobre Hadj Moussa

Segundo a ESPN, o ex-técnico do Feyenoord Arne Slot revelou que precisou convencer o diretor técnico Dennis te Kloese a contratar Hadj Moussa, do Vitesse, apesar das ressalvas do departamento de observação sobre sua atuação defensiva sem a bola e do interesse do Ajax.

“Quando eu via o Vitesse jogar naquele período… Toda vez que Anis ficava no mano a mano, algo acontecia; ele criava chances para si ou para o time”, disse Slot. “Cite alguns outros jogadores que dominam o mano a mano como Anis. De um jeito ou de outro, ele passa pelo adversário. Eu o considero um fenômeno.”

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Slot acrescentou que Hadj Moussa evoluiu muito além de um jogador que entrava no fim das partidas sob o comando de Sipke Hulshoff e Van Bronckhorst. “O que me surpreendeu foi ele ser capaz de fazer a diferença duas vezes por semana, durante noventa minutos, no mais alto nível da Eredivisie e da Champions League”, disse Slot. “Anis não é apenas veloz. Se ele subir mais um degrau em breve, e espero que seja para a Premier League, tenho curiosidade de ver se vai se adaptar àquele ritmo... até contra o Manchester City ele conseguiu enlouquecer os adversários com seus dribles.”

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Van Bronckhorst pede intensidade do jogo contra o Porto

Van Bronckhorst chamou o De Klassieker de maior jogo da temporada. O Feyenoord está em quinto lugar, três pontos atrás do Ajax, que chegará ao início do clássico pelo menos três posições acima do rival pela primeira vez desde maio de 2021. O técnico pediu ao time que leve para o clássico o espírito mostrado na partida de terça-feira contra o FC Porto, pela Champions League, elogiou Luciano Valente pelo desempenho na ponta esquerda e alertou para a ameaça representada por Tolu Arokodare, do Ajax.

“É o maior jogo da temporada. O Klassieker é uma partida especial, então, como técnico e jogador, você certamente sente isso”, disse Van Bronckhorst na sexta-feira. “Vocês viram o melhor exemplo na última terça-feira... Ali, viram um time que realmente foi para cima e jogou muito bem contra um adversário forte. Senti que, naquela partida, não havia sinal de que estávamos passando por um momento difícil.”

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Reforços no elenco e marcas em De Kuip

Tsuyoshi Watanabe está à disposição após ser poupado contra o Porto por problemas no pé. Com isso, Van Bronckhorst conta com três zagueiros, incluindo Thijs Kraaijeveld e Mika Marmol. Já o goleiro Tjark Ernst segue treinando intensamente depois de perder a condição de titular. Van Bronckhorst também se prepara para seu 150º jogo à frente do Feyenoord na Eredivisie, atrás apenas dos 170 de Bert van Marwijk pelo clube.

“Watanabe está à disposição; ele teve alguns problemas no pé nas últimas semanas”, explicou Van Bronckhorst. “Vencer é o melhor remédio e, se isso acontecer contra o Ajax, melhor ainda.”