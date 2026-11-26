Simeone sai em defesa de Alvarez após gol importante
O técnico do Atlético de Madrid, Diego Simeone, saiu publicamente em defesa de Julian Alvarez depois que o atacante argentino encerrou seu recente jejum de gols em uma vitória europeia importante sobre o Viking. Alvarez e Alexander Sorloth marcaram e ajudaram o Atlético a conquistar três pontos essenciais para suas ambições de terminar entre os oito primeiros. Diante das reações divergentes da torcida, jornalistas perguntaram se o gol havia tirado um peso dos ombros de Simeone.
“Não. Tenho muito respeito por ele. Não preciso diminuir minhas responsabilidades”, disse Simeone à Movistar+. “Confio nele, acredito nele, eu o amo como pessoa e o defendo como jogador.”
“Todas as jogadas de ataque passam por ele”
Questionado novamente durante sua entrevista coletiva após o jogo sobre por que Alvarez ainda não recebe das arquibancadas o mesmo carinho efusivo dedicado ao experiente capitão Koke, Simeone minimizou a preocupação com a recente falta de gols de seu compatriota. O técnico argentino destacou a influência de Alvarez em todas as fases do ataque do Atlético e afirmou que o time não pode alcançar seus objetivos sem que ele esteja em sua melhor fase.
“Estou feliz com ele. É um jogador incrível, uma pessoa muito boa. Gosto dele como pessoa, vou apoiá-lo como jogador e o entendo como jogador”, explicou Simeone. “Nos jogos anteriores, ele não marcou, mas todas as jogadas de ataque passam por ele. Para chegarmos aonde queremos, precisamos do melhor Julian Alvarez.”
Apoio a Sorloth, Koke e ao pouco reconhecido Hancko
Alvarez não foi o único jogador destacado por Simeone, que comemorou a volta de Sorloth aos gols e elogiou a facilidade com que Koke controlou o meio-campo durante os 90 minutos. Sobre o gol de Sorloth, Simeone afirmou: “Ele e o time precisavam que ele marcasse... Não temos outro jogador com esse perfil, capaz de nos ajudar em diferentes aspectos do jogo.”
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Simeone também elogiou o versátil defensor David Hancko, afirmando que “ele está em uma fase de pleno desenvolvimento”, além de destacar a dedicação de Alejandro Grimaldo apesar dos poucos minutos em campo e reiterar sua confiança em Robin Le Normand após as derrotas recentes para o Bayern de Munique e o Barcelona.
Atlético volta as atenções para o duelo de sábado contra o Elche
Depois de conquistar três pontos europeus importantes e fazer ajustes com Lee Kang-in para conter a ameaça do Viking pelo lado esquerdo, o Atlético tem pouco tempo para descansar.
O elenco de Simeone volta aos treinos amanhã e fará os últimos preparativos na sexta-feira para a partida de sábado contra o Elche, pelo campeonato nacional, às 18h30.