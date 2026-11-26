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O técnico do Atlético de Madrid, Diego Simeone, saiu em defesa de Julian Alvarez depois que o atacante argentino marcou, assim como Alexander Sorloth, em uma vitória europeia importante sobre o Viking. Questionado sobre o carinho da torcida e as críticas recentes, Simeone afirmou que todas as jogadas de ataque passam por Alvarez e declarou seu apoio ao jogador.

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Simeone sai em defesa de Alvarez após gol importante

O técnico do Atlético de Madrid, Diego Simeone, saiu publicamente em defesa de Julian Alvarez depois que o atacante argentino encerrou seu recente jejum de gols em uma vitória europeia importante sobre o Viking. Alvarez e Alexander Sorloth marcaram e ajudaram o Atlético a conquistar três pontos essenciais para suas ambições de terminar entre os oito primeiros. Diante das reações divergentes da torcida, jornalistas perguntaram se o gol havia tirado um peso dos ombros de Simeone.

“Não. Tenho muito respeito por ele. Não preciso diminuir minhas responsabilidades”, disse Simeone à Movistar+. “Confio nele, acredito nele, eu o amo como pessoa e o defendo como jogador.”

“Todas as jogadas de ataque passam por ele”

Questionado novamente durante sua entrevista coletiva após o jogo sobre por que Alvarez ainda não recebe das arquibancadas o mesmo carinho efusivo dedicado ao experiente capitão Koke, Simeone minimizou a preocupação com a recente falta de gols de seu compatriota. O técnico argentino destacou a influência de Alvarez em todas as fases do ataque do Atlético e afirmou que o time não pode alcançar seus objetivos sem que ele esteja em sua melhor fase.

“Estou feliz com ele. É um jogador incrível, uma pessoa muito boa. Gosto dele como pessoa, vou apoiá-lo como jogador e o entendo como jogador”, explicou Simeone. “Nos jogos anteriores, ele não marcou, mas todas as jogadas de ataque passam por ele. Para chegarmos aonde queremos, precisamos do melhor Julian Alvarez.”

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Apoio a Sorloth, Koke e ao pouco reconhecido Hancko

Alvarez não foi o único jogador destacado por Simeone, que comemorou a volta de Sorloth aos gols e elogiou a facilidade com que Koke controlou o meio-campo durante os 90 minutos. Sobre o gol de Sorloth, Simeone afirmou: “Ele e o time precisavam que ele marcasse... Não temos outro jogador com esse perfil, capaz de nos ajudar em diferentes aspectos do jogo.”

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Simeone também elogiou o versátil defensor David Hancko, afirmando que “ele está em uma fase de pleno desenvolvimento”, além de destacar a dedicação de Alejandro Grimaldo apesar dos poucos minutos em campo e reiterar sua confiança em Robin Le Normand após as derrotas recentes para o Bayern de Munique e o Barcelona.

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