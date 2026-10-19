Demirbay, na verdade, nunca quis jogar pela seleção alemã, como revelou agora em entrevista ao jornalista Yagiz Sabuncuoglu: "Eu queria jogar pela Turquia. Tentamos convencer a federação durante um ano e meio. Mas, por causa de certas coisas sobre as quais não posso falar, tive de escolher a Alemanha", disse Demirbay.

No verão de 2017, vieram as duas únicas convocações do então técnico da seleção alemã, Joachim Löw. Demirbay estreou em um amistoso contra a Dinamarca, em junho. Poucas semanas depois, integrou a equipe da Copa das Confederações que conquistou o título na Rússia.

Demirbay entrou em campo apenas no terceiro jogo da fase de grupos, contra Camarões, e marcou o primeiro gol da vitória por 3 a 1. Depois, fez algo que, em sua opinião, teve consequências decisivas.

"Tirei a camisa e viram minha tatuagem da Turquia", lembrou o jogador, hoje com 33 anos. Nascido em Herten, ele tem tatuado na escápula o contorno do país de origem de seus pais. No entanto, pelo menos na comemoração do gol, não tirou a camisa.

Por que Kerem Demirbay não jogou pela Alemanha na Copa do Mundo de 2018?

Para ele, a tatuagem foi, ainda assim, o motivo pelo qual nunca mais foi convocado para a seleção alemã. "Isso mudou a dinâmica, inclusive na mídia. Como um jogador pode atuar pela Alemanha e ter tatuado o mapa de outro país? Depois disso, nunca mais fui convocado", afirmou. Até hoje, ele não se conforma: "Vocês deixam de me convocar para a seleção justamente quando estou decolando? Fui visto como estrangeiro. Nunca mais jogaria pela Alemanha, mesmo que me ligassem agora."

Mas também é verdade que Demirbay enfrentava uma concorrência enorme em sua posição, no meio-campo. Na Copa do Mundo de 2018, Toni Kroos, Ilkay Gündogan, Leon Goretzka e Sami Khedira ocupavam o centro do meio-campo.

Demirbay, por sua vez, nunca se viu realmente como alemão. "Meu sangue é turco. Meu pai é turco, minha mãe é turca. Sou turco. Meu maior arrependimento sempre será nunca ter vestido a camisa da seleção turca."

Em entrevista ao SPOX no início de 2025, ele havia se manifestado de forma um pouco diferente: "Defendo todas as minhas decisões. Mas é claro que gostaria de ter jogado mais vezes pela Alemanha. Só que, agora que sei como é jogar em um estádio turco e o quanto a torcida te incentiva, talvez tivesse decidido de outra forma se tivesse tido essa experiência. As emoções que vivo aqui são diferentes e especiais", disse ele, na ocasião, em tom um pouco mais diplomático.

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Demirbay, que durante anos foi peça importante no meio-campo do Bayer Leverkusen e do Hoffenheim e também jogou por mais dois anos no Galatasaray, atualmente atua pelo Kasimpasa. Titular da equipe que ocupa a sétima posição na Süper Lig, ele registrou recentemente sua primeira participação em gol na temporada, na vitória por 4 a 1 sobre o Samsunspor.