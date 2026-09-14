Ao ser alertado pelo comentarista e ex-atacante Guillaume Hoarau de que, em comparação com Mbappé, Dembélé vinha se contendo em declarações públicas sobre a disputa pelo prêmio, o ponta escolheu palavras claras.

"Eu sempre fui assim: no fundo da sala, trabalhando duro", explicou Dembélé após a vitória fora de casa e, sobre a Bola de Ouro, afirmou: "Desde o início da minha carreira, não disse uma palavra sobre isso. Eu nunca fui o escolhido. Trabalhei incrivelmente duro. No ano passado, fui recompensado depois de uma temporada fantástica com o Paris Saint-Germain. Neste ano, vamos ver, com toda a tranquilidade e sem pressão."

A escolha de palavras do vencedor da Bola de Ouro de 2025 possivelmente não foi por acaso. Especialmente o termo "o escolhido" tem um histórico.

Recentemente, o jornal esportivo francês L'Equipe havia publicado uma entrevista extensa com Mbappé. Nela, o atacante do Real Madrid reivindicou claramente para si o papel de favorito ao cobiçado troféu e, ao fazer isso, traçou um paralelo entre as trajetórias dos dois companheiros de seleção.

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Quando e onde a Bola de Ouro de 2026 será entregue?

"Ele sempre foi visto como um jogador talentoso", disse Mbappé sobre seu companheiro de longa data. "Eu sempre fui visto como o escolhido. Desde o começo, eu estava lá em cima. Ele teve um caminho diferente, lesões, mas compensou isso muito bem."

A reação de Dembélé agora soa como uma resposta direta às declarações do astro do Real. Os dois profissionais mantêm uma relação de amizade desde os dias em que estiveram juntos na seleção francesa e no PSG.

A gala da Bola de Ouro será realizada em 26 de outubro, em Londres. Desde 2022, o prêmio não é mais dado ao melhor jogador de um ano-calendário, mas de uma temporada.