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O atacante Derry Scherhant, do Freiburg, descreveu como inacreditável a sensação de marcar seu primeiro gol pela seleção. Scherhant abriu o placar na goleada da Alemanha por 5 a 0 sobre a Holanda na Liga das Nações da UEFA.

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Scherhant abre o placar em Berlim

O atacante Derry Scherhant, do Freiburg, escreveu seu nome na história durante a sensacional vitória da Alemanha por 5 a 0 sobre a Holanda no Olympiastadion. Pouco antes do intervalo, ele abriu o placar com um belo chute colocado no ângulo e colocou a equipe de Jurgen Klopp no caminho de uma vitória histórica.

O triunfo garantiu à Alemanha o primeiro lugar no Grupo A2 e coroou uma noite memorável de Liga das Nações da UEFA em Berlim.

Um sonho realizado

Sorridente, Scherhant admitiu à ARD após a partida que era difícil encontrar palavras para descrever a sensação surreal de marcar seu primeiro gol pela seleção principal em um jogo de tamanha importância.

"Não poderia ter sido melhor. Eu não poderia ter sonhado com nada melhor. É tudo um pouco inacreditável", disse Scherhant à ARD.

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"Foi muito divertido e estou radiante."



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Ao falar mais sobre aquele momento surreal, Scherhant acrescentou: "O que posso dizer? Acho que não poderia ter sido melhor. Não dava para sonhar com algo melhor, é realmente inacreditável. Foi muito divertido e estou radiante."

Ousadia tática recompensada

O gol que abriu o placar veio depois que Joshua Kimmich e o meio-campo alemão executaram com sucesso as instruções de pressionar alto, recuperando a bola em zonas perigosas. O jovem do Freiburg mostrou enorme frieza para aproveitar a chance e dar à Alemanha uma vantagem psicológica importante antes do intervalo.

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"Fiquei muito orgulhoso e feliz por abrir o placar", acrescentou Scherhant.

Rumo a um futuro promissor

Após marcar seu primeiro gol pela seleção e conquistar uma expressiva vitória por 5 a 0, Scherhant parece destinado a se tornar uma peça importante no elenco que Jurgen Klopp vem reformulando.

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Enquanto a Alemanha entra em uma nova era e se prepara para as quartas de final da Liga das Nações da UEFA, em março, atuações como essa evidenciam a promissora profundidade do elenco da seleção. Scherhant também falou sobre seus planos para o próximo aniversário: "Com certeza, há planos. Antes, mentalizamos que tudo daria certo. Organizamos algo: um jantar agradável com todos os meus amigos e familiares. Estou muito ansioso. Acho que não poderia ter sido melhor do que fazer o gol do 1 a 0 aqui na minha cidade. Estou muito feliz e orgulhoso. É simplesmente muito divertido jogar futebol com os rapazes."