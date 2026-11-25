Compartilhar Siga GOAL no Google

Florian Wirtz falou abertamente sobre os desafios pessoais que enfrentou em sua difícil temporada de estreia no Liverpool após a transferência de destaque do Bayer Leverkusen. O jogador da seleção alemã, contratado por uma quantia elevada, admitiu que a dificuldade para se adaptar de imediato à Premier League provocou períodos de profunda frustração.

Publicidade

Wirtz recupera o brilho após adaptação difícil ao Liverpool

Wirtz brilhou na vitória de domingo sobre o Manchester United, com um gol e uma assistência que evidenciaram sua confiança crescente. A atuação foi um forte contraste com o período turbulento que se seguiu à sua chegada do Bayer Leverkusen no verão passado, por uma quantia que, na época, era recorde para o futebol britânico.

Havia a expectativa de que o jogador de 23 anos brilhasse imediatamente após deixar a Bundesliga, mas ele marcou apenas sete gols em sua temporada de estreia e registrou um número de assistências abaixo do esperado. As dificuldades se estenderam à campanha atual, com substituições frequentes no início dos jogos antes de sua recente recuperação.

Meia alemão fala sobre a pressão que impõe a si mesmo

Wirtz revelou que sua frustração vinha das próprias expectativas, não das críticas externas: “É principalmente algo que acontece na minha cabeça, não tem a ver com as pessoas que falam de mim. Tem a ver com as metas que estabeleço para mim e com as atuações que quero apresentar. Sempre acreditei em mim, conhecia minhas qualidades e continuo conhecendo.”

O meia acrescentou: “Às vezes, há fases em que você precisa trabalhar ainda mais para obter resultados, mas estou aproveitando o momento. Estou muito feliz agora porque as coisas estão indo bem, e estou satisfeito comigo mesmo. Quero continuar assim.”

Publicidade Publicidade

Ao refletir mais sobre seu estado de espírito, ele continuou: “Claro que houve dias em que eu não estava feliz comigo mesmo. Sempre tento trabalhar em mim e melhorar a cada dia, mas ainda acredito que não faz sentido colocar pressão demais sobre si mesmo, porque isso não ajuda no processo. Eu simplesmente acreditei em mim, então não fiquei tão irritado. Mas, claro, em alguns dias eu não estava muito feliz comigo mesmo. Agora, porém, só posso falar sobre o momento que estou vivendo, e estou gostando muito dele.”

Tópicos relacionados

Tradição Linear TNT Sports ✅ Exibe os principais confrontos de cada rodada na TV fechada ✅ Estabilidade de sinal em alta definição sem travamentos de rede ✅ Equipe consagrada com pré e pós-jogo aprofundados no estúdio Preço mensal a partir de Variável Assista aqui Sinal Aberto SBT ✅ Transmite um jogo ao vivo por rodada nas tardes de terça-feira ✅ Exibição garantida e gratuita da grande final do campeonato ✅ Disponível via antena comum de TV e pelo streaming grátis (+SBT) Preço mensal a partir de Gratuito Assista aqui Tradição Linear TNT Sports ✅ Exibe os principais confrontos de cada rodada na TV fechada ✅ Estabilidade de sinal em alta definição sem travamentos de rede ✅ Equipe consagrada com pré e pós-jogo aprofundados no estúdio Preço mensal a partir de Variável Assista aqui Sinal Aberto SBT ✅ Transmite um jogo ao vivo por rodada nas tardes de terça-feira ✅ Exibição garantida e gratuita da grande final do campeonato ✅ Disponível via antena comum de TV e pelo streaming grátis (+SBT) Preço mensal a partir de Gratuito Assista aqui Tradição Linear TNT Sports ✅ Exibe os principais confrontos de cada rodada na TV fechada ✅ Estabilidade de sinal em alta definição sem travamentos de rede ✅ Equipe consagrada com pré e pós-jogo aprofundados no estúdio Preço mensal a partir de Variável Assista aqui

Confiança de Iraola e conselhos de Klopp impulsionam recuperação

O apoio constante do novo técnico do Liverpool, Andoni Iraola, foi crucial durante aqueles meses difíceis: ele continuou escalando Wirtz apesar das críticas externas. Uma pausa produtiva para jogos de seleções ao lado do técnico da Alemanha e ex-técnico do Liverpool, Jurgen Klopp, aumentou ainda mais sua confiança. Wirtz marcou dois gols na goleada por 5 a 0 sobre a Holanda na semana passada.

“Ele tenta me dar alguns conselhos para que eu tenha sucesso aqui, porque já mostrou como se faz”, disse Wirtz sobre Klopp. “É muito bom que ele conheça tanto este clube e tantas pessoas daqui. Ele pode me dar bons conselhos.

Publicidade

“São sempre pequenas coisas, assuntos mais pessoais. Ele só fala bem do clube, da região daqui, das pessoas. Ouvir alguém que viveu isso por muito tempo ajuda. É um bom assunto para conversar.”

Desafio europeu aguarda na Bélgica

Embalado pelos resultados positivos no clube e na seleção, Wirtz terá uma chance imediata de manter a boa fase na Europa. O Liverpool viaja ao Estádio Jan Breydel para enfrentar o Club Brugge na quinta rodada da fase de liga da Champions League, partida em que o meia buscará ampliar sua sequência de atuações decisivas.