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O ex-meia da Premier League Robbie Savage criticou o técnico do AC Milan, Ruben Amorim, por sorrir à beira do campo durante a dura derrota por 3 a 0 para o Bournemouth, pela Liga Europa, na quinta-feira. O treinador português teve um retorno infeliz ao futebol inglês, enquanto o Bournemouth desmantelava o clube sete vezes campeão europeu no Vitality Stadium, encharcado pela chuva.

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Comentarista critica técnico visitante por sorrir

Savage criticou Amorim depois que o ex-técnico do Manchester United sorriu aos 86 minutos, enquanto a torcida da casa cantava: "Ruben Amorim, aconteceu de novo". Comandando uma equipe na Inglaterra pela primeira vez desde sua demissão em Old Trafford, em janeiro, o técnico português agora soma cinco tentativas sem vencer o clube da costa sul. A equipe de Marco Rose venceu com tranquilidade em apenas seu terceiro jogo em competições europeias na história, em meio à tempestade Austin.





Pênaltis castigam visitantes italianos indisciplinados

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O Bournemouth dominou desde o início e abriu o placar quando o árbitro grego Vasilis Fotias marcou um pênalti após revisão do VAR, depois que Evanilson cabeceou a bola no braço de Koni de Winter. Justin Kluivert, filho do ex-atacante do Milan Patrick, cobrou e deslocou Mike Maignan.

Depois que Kluivert, Ben Gannon-Doak e Antonio Silva chegaram perto de marcar, Maignan foi expulso aos 27 minutos por empurrar Tyler Adams no rosto durante um escanteio. Após cinco minutos de protestos, Marcus Tavernier converteu o pênalti contra Lorenzo Torriani, que havia entrado no lugar do goleiro.

Incomodado ao ver Amorim rir no banco de reservas depois que Amine Adli, que havia entrado durante a partida, marcou de falta aos 84 minutos, o comentarista da TNT Sports Savage disse: "Eu não estaria rindo se estivesse perdendo por 3 a 0. Para ser sincero, não sei se sua torcida quer ver você rindo quando está perdendo por 3 a 0."

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Técnico português lamenta decisões da arbitragem

Apesar de perder Alex Toth por uma suspeita de lesão na parte posterior da coxa e substituir Kluivert, Tavernier e Adams aos 62 minutos, a equipe da casa viu Rayan, que entrou durante a partida, chegar perto de marcar duas vezes, antes e depois do gol de falta de Adli, cobrado de cerca de 18 metros. Os visitantes, por sua vez, não acertaram uma única finalização no alvo.

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Em entrevista à TNT Sports após a partida, Amorim afirmou que o confronto praticamente acabou quando seu goleiro foi expulso: "Não vimos um jogo. Vimos o pênalti e depois a expulsão pelo VAR, e o jogo acabou. Tentamos partir para cima quando estava 2 a 0, mas o terceiro gol matou o jogo. Hoje não foi um jogo. Foi apenas uma equipe com um jogador a mais."

Ao comentar as decisões da arbitragem, Amorim acrescentou: "Não vi o primeiro pênalti, mas me disseram que o braço não estava na posição correta, então vou confiar no que minha comissão me disse.

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"O cartão vermelho: o sujeito foi claramente empurrado. Falamos da maneira britânica de jogar futebol. Não foi o caso. Não quero falar do árbitro. Vamos seguir em frente e tentar vencer o próximo jogo, contra a Udinese.

"É uma competição longa, mas precisamos pensar no campeonato. Isso é o mais importante para nós."

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Clubes terão desafios distintos em seus campeonatos

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A vitória de quinta-feira levou o Bournemouth, ainda invicto, ao terceiro lugar na classificação da Liga Europa, que tem 36 equipes, enquanto o Milan caiu para a 24ª posição. Depois de poupar vários titulares importantes na meia hora final, Rose agora vai preparar seu elenco, animado com a vitória, para visitar o Manchester United, que atravessa dificuldades, pela Premier League no domingo. Enquanto isso, Amorim precisa reagrupar rapidamente seus jogadores desfalcados no Milan, na Itália, antes de um confronto decisivo contra a Udinese pela Serie A.