Gattuso rebate críticas do início da temporada
Gattuso adotou um tom combativo após ver seu time conquistar a 11ª vitória em apenas 13 partidas no campeonato. O triunfo em Turim mostrou essa garra: a Lazio precisou resistir à forte pressão física do time de Ivan Juric. Apesar da posição elevada na tabela da Serie A, o ex-meio-campista não esqueceu o ceticismo de antes da temporada. Depois do jogo, ele lembrou que muitos haviam descartado seu elenco antes mesmo de a bola rolar.
“Eu não esqueço que nos davam como mortos, que éramos um bando de fracassados”, disse Gattuso à Sky Sport Italia. “Tenho orgulho de hoje porque não recuamos um milímetro sequer, e gostei muito do time. Sofrer um pouco é normal, mas nosso segredo é a mentalidade e a vontade.”
Sem pensar no título italiano
Apesar da posição de destaque da Lazio, Gattuso está decidido a manter seus jogadores com os pés no chão. Ele afirmou que a classificação não importa neste momento para sua comissão técnica e prefere se concentrar no trabalho diário nos treinos. O treinador acredita que pensar longe demais pode fazer o time perder a intensidade que marcou sua campanha até agora.
“Não devemos olhar para a tabela, vivemos um dia de cada vez”, explicou. “Eu me baseio no que vejo durante a semana; este time joga em alta velocidade, e muitos jogadores atingem picos de desempenho. Precisamos trabalhar duro e colocar em prática o que preparamos. Estamos lá por acaso...”
Um elenco com opções para resistir à pressão
Um dos pontos que mais agradaram Gattuso foi a contribuição dos reservas. À medida que o jogo avançava e o cansaço pesava, a entrada de jogadores descansados permitiu à Lazio segurar o resultado. Essa profundidade do elenco tem sido fundamental para a regularidade do time, que consegue manter o ritmo alto mesmo quando os titulares começam a sentir a pressão.
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Ele reconheceu que momentos ruins acabarão chegando, mas indicou estar preparado para adaptar sua tática quando o ritmo do time inevitavelmente cair mais adiante na temporada. “O time me dá sinais de que está vivo porque, mesmo hoje, cinco jogadores entraram, e acho que todos os cinco nos ajudaram muito. Para mim, isso é importante”, observou Gattuso.
Como lidar com a pressão e o ceticismo
Questionado se o sucesso da Lazio está começando a incomodar os grandes clubes do futebol italiano, Gattuso não se mostrou abalado. Ele recebeu bem a análise de especialistas e comentaristas e sugeriu que o ceticismo apenas motiva seu time. Para ele, o caminho continua simples: trabalhar incansavelmente nos treinos para provar que os críticos estão errados.
“Por que incomodaria? Há pessoas que entendem de futebol, que estudam futebol, que veem os números, e tudo bem. Temos que viver um dia de cada vez. Nós também pensamos... precisamos saber nos manter lá. Sei que é difícil, mas pensamos jogo a jogo, e isso não me incomoda, pelo contrário”, concluiu.