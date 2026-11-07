“Eu me vejo nele!”: Zinedine Zidane faz comparação de peso com o astro em ascensão da França Desire Doue

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O técnico da França, Zinedine Zidane, elogiou o jovem Desire Doue, do Paris Saint-Germain, antes dos próximos jogos da Liga das Nações da Uefa. Zidane se comparou ao versátil atacante ao explicar as melhorias táticas esperadas da França nas últimas partidas da fase de grupos.

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Zidane destaca jovem Desire Doue, do PSG, e o enche de elogios

O técnico da seleção francesa, Zinedine Zidane, apontou o atacante do Paris Saint-Germain Desire Doue como um dos jovens talentos mais promissores do futebol mundial. Antes dos últimos jogos da França na fase de grupos da Liga das Nações da UEFA, contra Itália e Turquia, Zidane elogiou a rápida evolução do medalhista de prata nos Jogos Olímpicos de 2024.

Doue se tornou uma peça importante tanto para o clube quanto para a seleção desde que estreou pela equipe principal da França, em março de 2025, e disputou a Copa do Mundo de 2026.

O técnico da França destacou que a vontade do jovem de aprender e evoluir o diferencia no mais alto nível.

Zidane vê semelhanças entre sua trajetória e a do versátil atacante

Ao falar com a imprensa na sede da Federação Francesa de Futebol, Zidane revelou o quanto gosta de trabalhar com Doue e chegou a traçar paralelos com sua própria carreira como jogador.

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“Amo todos os meus jogadores. O que Desire [Doue] vem fazendo há algum tempo é magnífico”, afirmou Zidane.

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“Ele é jovem, tem um talento enorme, mas, acima de tudo, presta atenção porque quer evoluir e conquistar títulos. Eu me vejo nele: quando era jogador, ouvia muito os jogadores mais experientes ao meu redor para evoluir. Ele faz isso muito bem.”

Versatilidade tática e melhor posição em campo

Zidane também falou sobre a versatilidade tática de Doue. Embora o jogador do PSG possa atuar em diferentes posições no ataque, o treinador considera que seu melhor lugar é pelo lado esquerdo.

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“Em campo, ele pode jogar em todas as posições do ataque. Depende do momento, da partida e das escolhas que precisamos fazer”, explicou Zidane.

“Acho que o melhor para ele continua sendo atuar pelo lado esquerdo. Ele pode chegar muito, muito longe, mas, para isso, precisa manter sempre a vontade de melhorar. Isso é o mais importante.”

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França se prepara para dois jogos decisivos na Liga das Nações

A França viajará a Milão para enfrentar a Itália no estádio Giuseppe-Meazza na quinta-feira, 12 de novembro, antes de voltar para casa para enfrentar a Turquia em Bordeaux no domingo, 15 de novembro.

A equipe de Zidane inicia a preparação buscando transformar os altos índices de posse de bola em finalizações mais eficientes para garantir uma vaga nas quartas de final de março de 2027.

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Com jogadores como Doue impulsionando a equipe ao lado do capitão Kylian Mbappe, que está de volta, a França quer encerrar a fase de grupos em grande estilo.