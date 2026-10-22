"Eu me arrependo da minha estreia pela Alemanha. Se Klopp me convocar, digo 'não'."

Kerem Demirbay se arrepende de ter jogado pela seleção da Alemanha, afirmou o meio-campista em entrevista ao jornalista turco Yagiz Sabuncuoglu.

Demirbay joga atualmente pelo Kasimpasa, na Turquia, mas passou toda a carreira anterior na Alemanha, país onde nasceu.

Em 2017, estreou pela seleção alemã sob o comando de Joachim Löw. Naquele mesmo ano, conquistou a Copa das Confederações com a Alemanha, embora tenha disputado apenas uma partida no torneio.

Demirbay agora se arrepende das duas partidas que disputou pela Alemanha. "Tenho sangue turco. Meu pai é turco, minha mãe é turca. Sou turco. Eu queria jogar pela Turquia, e trabalhamos nisso com a federação por um ano e meio. Mas, por certas circunstâncias das quais não posso falar, escolhi a Alemanha."

Na entrevista, Demirbay afirma que nunca mais faria essa escolha e que, se Jürgen Klopp o convocasse agora para a seleção alemã, recusaria categoricamente. Isso tem a ver com a forma como a federação alemã o tratou depois que ele marcou um gol na Copa das Confederações.

"Depois que marquei pela Alemanha, tirei a camisa e viram a tatuagem turca nas minhas costas. Depois disso, nunca mais fui convocado." Demirbay tem o contorno da fronteira da Turquia tatuado na escápula direita.

"Arrependo-me de ter jogado pela Alemanha e nunca mais faria isso, mesmo que me convocassem agora. Sou turco. Sempre vou me arrepender de nunca ter vestido a gloriosa camisa da seleção turca", concluiu.