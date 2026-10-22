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imago-sport-1084176522.jpgKirchner-Media
Bart DHanis
Traduzido por

"Eu me arrependo da minha estreia pela Alemanha. Se Klopp me convocar, digo 'não'."

Alemanha

Kerem Demirbay se arrepende de ter jogado pela seleção da Alemanha, afirmou o meio-campista em entrevista ao jornalista turco Yagiz Sabuncuoglu.

Demirbay joga atualmente pelo Kasimpasa, na Turquia, mas passou toda a carreira anterior na Alemanha, país onde nasceu.

Em 2017, estreou pela seleção alemã sob o comando de Joachim Löw. Naquele mesmo ano, conquistou a Copa das Confederações com a Alemanha, embora tenha disputado apenas uma partida no torneio.

Demirbay agora se arrepende das duas partidas que disputou pela Alemanha. "Tenho sangue turco. Meu pai é turco, minha mãe é turca. Sou turco. Eu queria jogar pela Turquia, e trabalhamos nisso com a federação por um ano e meio. Mas, por certas circunstâncias das quais não posso falar, escolhi a Alemanha."

Na entrevista, Demirbay afirma que nunca mais faria essa escolha e que, se Jürgen Klopp o convocasse agora para a seleção alemã, recusaria categoricamente. Isso tem a ver com a forma como a federação alemã o tratou depois que ele marcou um gol na Copa das Confederações.

"Depois que marquei pela Alemanha, tirei a camisa e viram a tatuagem turca nas minhas costas. Depois disso, nunca mais fui convocado." Demirbay tem o contorno da fronteira da Turquia tatuado na escápula direita.

"Arrependo-me de ter jogado pela Alemanha e nunca mais faria isso, mesmo que me convocassem agora. Sou turco. Sempre vou me arrepender de nunca ter vestido a gloriosa camisa da seleção turca", concluiu.

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