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O técnico da Alemanha, Jurgen Klopp, elogiou a vitória extraordinária de sua equipe por 5 a 0 sobre a Holanda no Olympiastadion. A goleada garantiu o primeiro lugar no Grupo A2 e levou a Alemanha às quartas de final da Liga das Nações da UEFA em grande estilo.

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Alemanha garante o primeiro lugar em grande estilo

A Alemanha deu uma demonstração tática sensacional diante de um Olympiastadion lotado, em Berlim, e goleou a Holanda por 5 a 0 em sua última partida da fase de grupos da Liga das Nações da UEFA. Um gol de Derry Scherhant, dois de Florian Wirtz, um de cabeça de Nico Schlotterbeck e outro de Brajan Gruda, já no fim, selaram a maior vitória alemã sobre os vizinhos desde 1959.

A goleada levou a equipe de Jurgen Klopp do terceiro ao primeiro lugar do Grupo A2, à frente de Grécia e Holanda pelos critérios de desempate dos confrontos diretos. Alemanha e Holanda avançaram às quartas de final.

Klopp elogia atuação extraordinária da equipe

Em entrevista à imprensa após o apito final, Klopp mostrou-se encantado com a qualidade da atuação de sua equipe e com a atmosfera eletrizante criada pela torcida alemã.

“O jogo de hoje foi extraordinário, ainda mais contra um adversário muito forte. Tivemos que nos adaptar e encontrar nosso caminho no primeiro tempo”, afirmou Klopp.

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“Depois, marcamos gols inacreditáveis. Foi um grande jogo e uma experiência fantástica. Eu jamais teria sonhado em ter a chance de fazer isso em Berlim, diante de um estádio lotado.”

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A disputa tática pelo meio-campo

Ao analisar a dinâmica tática da partida, Klopp observou que as duas equipes tentaram inicialmente pressionar no campo adversário, antes de a Alemanha encontrar seu ritmo e aproveitar os espaços disponíveis.

“As duas equipes queriam pressionar no campo adversário. Queríamos recuperar as segundas bolas depois de fazer lançamentos longos. A Holanda tinha o mesmo plano. Quando a bola estava no chão, tivemos dificuldades”, explicou Klopp.

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“Depois, começamos a jogar com mais liberdade e fizemos coisas incríveis com o espaço que tivemos.”

De olho no futuro com um grupo especial

Klopp encerrou destacando a união e o potencial de seu elenco e ressaltou que a vitória expressiva deixa todos os envolvidos com a seleção otimistas para o futuro.

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“A equipe é um grupo muito especial. Todos que estiveram aqui hoje vão para casa com um sorriso no rosto”, acrescentou Klopp.

Com a vaga nas quartas de final garantida como líder do grupo, a Alemanha chegará a 2027 embalada pela vitória.